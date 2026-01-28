خضة البداية ومسئولية البطولة.. ياسمينا العبد تكشف كواليس نجاح ميدتيرم وتعد الجمهور بمفاجآت رمضان

كشفت الفنانة ياسمينا العبد، بطلة مسلسل «ميدتيرم»، عن مشاعرها المختلطة بين السعادة والرهبة بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل، مؤكدة أن عرض المسلسل في هذا التوقيت شكّل لها مفاجأة غير متوقعة، ووصفت التجربة بـ«الخضة» التي وضعتها مبكرًا أمام مسؤولية كبيرة.

البطولة في مرحلة مبكرة

وأوضحت ياسمينا أن خوضها بطولة عمل بهذا الحجم جاء أسرع مما كانت تتخيل، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بفرصة مماثلة، لكنها لم تتوقع أن تتحمل عبء البطولة في مرحلة مبكرة من مشوارها الفني، الأمر الذي دفعها لبذل جهد مضاعف لإثبات قدراتها والظهور بالمستوى الذي يليق بثقة صُنّاع العمل.

وتحدثت ياسمينا خلال لقائها مع برنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC عن أول مشهد جمعها بالعمل، والذي كان على السلم بجوار الفنانة نعومي، مؤكدة أن هذا المشهد كان كفيلًا بأن يُشعرها منذ اللحظة الأولى بجدية المشروع وثقله الفني، وأنها ليست أمام تجربة عابرة.

الحفاظ على المستوى

وأشارت إلى أنها تعرضت لضغط نفسي كبير أثناء التصوير، خاصة أن كل مشهد كان يتطلب صدقًا عاليًا ودقة في الأداء حتى يصل الإحساس الحقيقي إلى الجمهور، مؤكدة أن التحدي الأكبر كان الحفاظ على المستوى نفسه طوال الأحداث.

العمل وسط نخبة من الفنانين

وأضافت بطلة «ميدتيرم» أن العمل وسط نخبة من الفنانين وضمن تركيبة درامية معقدة فرض عليها تركيزًا شديدًا والتزامًا كاملًا، موضحة أن كل مشهد كان بمثابة اختبار حقيقي، لكنها خرجت من التجربة بخبرات فنية مهمة أسهمت في صقل أدائها بشكل واضح.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وتطرقت ياسمينا العبد إلى مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير، معبرة عن شعورها برهبة شديدة خلال الحدث، مؤكدة أنها كانت في حالة توتر وارتعاش لرغبتها في تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة، خاصة في ظل حضور وفود رسمية من مختلف دول العالم.

موسم دراما رمضان

واختتمت ياسمينا حديثها بالتأكيد على حرصها الدائم على تقديم أفضل ما لديها، سواء في الأعمال الفنية أو المناسبات الوطنية، كاشفة في الوقت نفسه أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت جديدة لها خلال موسم دراما رمضان المقبل.