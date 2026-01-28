مختار نوح: دور الأزهر أساسي في تطوير الفكر ومراجعة التكوين التعليمي

قال مختار نوح المفكر والخبير بشئون الجماعات المتطرفة، إنّ تشكيل لجنة علمية متخصصة يأتي لضمان معالجة الفكر المتطرف بشكل علمي وموضوعي، مشيرًا إلى أن اللجنة ينبغي أن تضم أساتذة التاريخ وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، مع التركيز على الاختصاصات العلمية في القيادة الفكرية.

وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه اللجنة ستقوم بمراجعة المناهج التعليمية وطرق التلقين، مؤكدًا أن الخلاف ليس على محتوى المناهج نفسه، بل على طريقة التكوين والتلقين التي قد تؤثر على العقلية، وهي نفس المشكلة التي لاحظها في تكوين بعض قيادات جماعة الإخوان.

وشدد نوح على أن الأزهر الشريف سيكون جزءًا أساسيًا في اللجنة، مؤكّدًا أن الهدف ليس مهاجمة المؤسسة، بل تطوير المناهج التعليمية بما يضمن تحصين الشباب والمجتمع من الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن اللجنة ستضع منهجية علمية واضحة للمناقشة.