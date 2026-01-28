عرض مسرحية سمن على عسل الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض

يستقبل مسرح محمد العلي بالبوليڤارد العرض المسرحي «سمن على عسل» يوميًا اعتبارًا من الثلاثاء 3 فبراير وحتى السبت 7 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية معتصم النهار، جومانا مراد، أحمد عبد الوهاب، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا، وسارة بركة، في عرض ينتمي إلى الكوميديا اللايت، من إنتاج حمادة إسماعيل، وإشراف عام أحمد إسماعيل، وتأليف الدكتور ممدوح حمادة، وإخراج بتول عرفة، في خامس تعاون يجمعها مع موسم الرياض، بعد عروض مسرحية حققت نجاحًا لافتًا فور تقديمها ضمن فعاليات الموسم.

أحداث مسرحية «سمن على عسل»

وتدور أحداث «سمن على عسل» في إطار كوميدي خفيف، حيث تتشابك الأقدار بطريقة غير متوقعة، لتضع «برهان» الذي يجسده معتصم النهار، وهو شاب هادئ وانطوائي، في مواجهة مباشرة مع «هالة» التي تقدمها جومانا مراد، الهاربة من جريمة قتل، ليجد الاثنان نفسيهما داخل دوّامة من المواقف الغريبة، وسط شخصيات أكثر غرابة، تلعب فيها الصدفة دورًا محوريًا يغيّر مسار حياة الجميع.

ويجمع العمل بين النجم السوري معتصم النهار صاحب الحضور الجماهيري الكبير في الدراما والسينما، والنجمة جومانا مراد التي حققت نجاحات واسعة داخل مصر وخارجها، في لقاء مسرحي ينتظر أن يحظى بتفاعل جماهيري لافت.

ويواصل المنتج حمادة إسماعيل حضوره القوي في موسم الرياض من خلال عدد من التجارب المسرحية اللافتة، التي نجح من خلالها في تقديم عروض جماهيرية ضخمة واستقطاب نجوم الصف الأول لتجارب مسرحية مميزة ضمن فعاليات الموسم.