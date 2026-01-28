من بكرة.. إجازة 25 يناير 3 أيام للموظفين والبنوك

ينتظر موظفي الحكومة والبنوك و القطاع الخاص إجازة 25 يناير2026 والتي تم ترحيلها بقرار حكومي رسمي لنهاية الأسبوع، حتى يستطيع الموظفون الحصول على عطلة طويلة قد تصل لثلاثة ايام لبعض الجهات .

قرر مجلس الوزراء و وزير العمل ، منح موظفي الحكومة و القطاع الخاص و البنوك إجازة 25 يناير 2026 غدا الخميس الموافق 29 يناير وذلك بعد ترحيل الإجازات ليوم الخميس نهاية الأسبوع بقرار حكومي رسمي.

بحسب قرار مجلس الوزراء، تقرر ترحيل إجازة عيد الشرطة الموافق 25 يناير 2026، بدلا من يوم الأحد، إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.



وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحق لرئيس الحكومة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية أو بداية الأسبوع، بما يحقق انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية، وهو ما يُطبق على عدد من المناسبات القومية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

كما أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

وبعد ترحيل إجازة 25 يناير2026 ، يحصل موظفي الحكومة والقطاع الخاص و البنوك على ٣ ايام اجازة متتالية وهي :

-الخميس 29 يناير - إجازة 25 يناير المُرحلة

-الجمعة 30 يناير إجازة أسبوعية

-السبت 31 يناير إجازة أسبوعية( في بعض الجهات) .