قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
محافظات

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة مطروح برقم الجلوس

مدير تعليم ومحافظ مطروح
مدير تعليم ومحافظ مطروح
ايمن محمود

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح  أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2026، ، تمهيداً للانتهاء من كافة الإجراءات وإعلان النتيجة فور اعتمادها من محافظ مطروح .

واكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية مستمرة وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل

 وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الشهادة الاعدادية

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

