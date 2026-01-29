رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة مطروح برقم الجلوس

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2026، ، تمهيداً للانتهاء من كافة الإجراءات وإعلان النتيجة فور اعتمادها من محافظ مطروح .

واكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية مستمرة وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط