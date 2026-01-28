القصة الكاملة لضبط سيدة ونجلها بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه ومشغولات ذهبية في مطروح

وسط هدوء منطقة الكيلو 3 بمدينة مطروح، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول تفاصيل يوم عادي داخل أحد المنازل إلى خيوط جريمة محكمة، بطلها سيدة ونجلها، انتهت فصولها سريعًا داخل أروقة مباحث قسم شرطة مطروح.

بلاغ بالسرقة

البداية جاءت عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بمطروح بلاغًا يفيد بتعرض أحد المنازل لواقعة سرقة خزنة حديدية، وبداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه، دون وجود آثار كسر أو عنف، ما أثار الشكوك حول أن الجريمة نُفذت من داخل المنزل نفسه.

تفريغ الكاميرات

على الفور، باشرت مباحث قسم شرطة مطروح برئاسةالمقدم عبد المنعم خميس فحص البلاغ، وبدأت رحلة البحث وسط دائرة ضيقة من المشتبه بهم، بالتوازي مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والتي كشفت مفاجأة غير متوقعة.

سيدة وشاب

أظهرت الكاميرات تورط سيدة ونجلها في ارتكاب واقعة السرقة، حيث استغلا تواجدهما داخل المنزل، وتمكنا من الاستيلاء على الخزنة بما تحتويه من أموال ومشغولات ذهبية، في محاولة لتمرير الجريمة دون إثارة الانتباه.

ضبط الجناه

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت مباحث قسم شرطة مطروح بقيادة المقدم عبد المنعم خميس رئيس مباحث قسم شرطة مرسي مطروح من تحديد هوية المتهمين بدقة، وتم ضبطهما في وقت قياسي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، .

