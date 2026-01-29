قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز حلول التصنيع المحلي لزيوت المحركات الأصلية

 وقعت نيسان مصر وتوتال إنرجيز اتفاقية شراكة لتصنيع زيوت المحركات الأصلية المصممة خصيصًا لجميع موديلات نيسان، لضمان أفضل أداء للمحرك والحفاظ على كفاءته على المدى الطويل. وتعكس الاتفاقية التزام نيسان بالمعايير العالمية ودورها الريادي في السوق المصري، وحرص توتال إنرجيز على تقديم زيوت عالية الجودة لعملاء نيسان في جميع أنحاء مصر.

تتضمن هذه الشراكة تصنيع زيوت محركات نيسان الأصلية كمنتجات معتمدة ومتاحة على نطاق واسع عبر قنوات متعددة في السوق المصري. ويتجاوز التعاون مجرد التصنيع والتوريد ليشمل منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتطوير خدمات ما بعد البيع، مما يعزز من جودة الخدمة المقدمة ويضمن رضا العملاء.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتم توفير زيوت محركات نيسان الأصلية عبر مجموعة من محطات شبكة توتال إنرجيز، إلى جانب عدد من مراكز خدمة توتال إنرجيز كوارتز، ومن خلال شبكة موزعي توتال إنرجيز عبر أكثر من 3,000 نقطة بيع على مستوى الجمهورية، بما يعزز انتشار المنتجات ويوسّع قاعدة الوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات. كما سيتم توفير مجموعة من قطع غيار نيسان الأصلية، بما في ذلك فلاتر الزيت وقطع غيار الصيانة السريعة، في عدد من محطات توتال إنرجيز، بما يسهم في تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح توتال إنرجيز المورد الرسمي للوقود اللازم لمصنع نيسان في مصر لتلبية احتياجات التعبئة الأولى للمصنع، مما يعزز الالتزام المشترك بالأداء والكفاءة والجودة.

وتعليقًا على تلك الشراكة الهامة، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "تأتي شراكتنا الإستراتيجية مع توتال إنرجيز في مصر امتداداً لنجاحات تعاوننا العالمي الممتد عبر عدة قارات، وهو ما يعكس التناغم في رؤيتنا المشتركة لتقديم تجربة استثنائية لعملائنا وفقاً لأعلى معايير الجودة. كما تعزز هذه الخطوة دور نيسان مصر الريادي كمركز إقليمي محوري، حيث تواصل نيسان ريادتها للسوق المصري من حيث الحصة السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية، وترسيخ مكانتها كأكبر مُصدر لسيارات الركوب في مصر".

وأضاف: “إن هذه الشراكة تجسد فلسفة نيسان في بناء تحالفات عالمية تهدف إلى توطين الصناعة والحلول المبتكرة وتطوير قطاع خدمات ما بعد البيع، مدعومةً بنخبة من شركاء النجاح والموزعين المعتمدين ومراكز الخدمة الأكثر انتشاراً وكفاءة في كافة أنحاء الجمهورية. نحن نسعى دائماً للحفاظ على ثقة عملائنا عبر توفير المنتجات الأصلية التي تضمن الأداء المثالي للمحرك وكفاءة استهلاك الوقود، كما تعكس هذه الخطوة التزام نيسان بالاستثمار في السوق المصري كقاعدة تصنيعية وحيدة مملوكة بالكامل لشركة عالمية في قطاع صناعة السيارات في مصر.”

من جانبه، أشار المهندس معتز نزال، المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت: "نفخر بكوننا الشريك الموثوق لنيسان في تصنيع زيوت محركات نيسان الأصلية في مصر. تمثل هذه الشراكة تعاونًا تقنيًا وتجاريًا شاملًا يستفيد من خبراتنا العالمية وتجاربنا الطويلة مع كبار مصنعي السيارات".

