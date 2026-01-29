استمرار عملية إخماد حريق منطقة الزاريب

يواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية الاشراف على عمليات اطفاء الحريق الذي نشب بمنزل بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ١٠ سيارات إطفاء ، وعدد من سيارات الاسعاف .

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.