محافظ جنوب سيناء يدشن مبادرة "Waste to Wealth" لدعم البيئة والمجتمعات البدوية

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تستهدف حماية البيئة وتعظيم الموارد المتاحة ودعم المجتمعات البدوية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، تدشين مشروع بحثي رائد لتحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني ضمن مبادرة «Waste to Wealth» في مدينة نويبع.

وقبل انطلاق فعاليات المؤتمر، قام محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له بزيارة إلى مزرعة حبيبة بمدينة نويبع، لمتابعة تطبيق المشروع على أرض الواقع، والاطلاع على آليات الاستفادة من المخلفات الزراعية داخل المزرعة وتحويلها إلى علف حيواني، في نموذج عملي يعكس التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني.

وأعقب الزيارة عقد مؤتمر موسع بمدينة نويبع، جرى خلاله استعراض أهداف المشروع وأبعاده التنموية والبيئية.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدمت أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر ومدير المشروع البحثي الدكتورة نهى مصطفى عرضًا تقديميًا (Data Show)، استعرضت خلاله شرحًا تفصيليًا للمشروع باعتباره مشروعًا بحثيًا مشتركًا يُنفذ بالتعاون بين أربع جامعات من مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية وإنجلترا، تحت إشراف نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات الدكتور يحيى بهي الدين.

وتناول العرض فكرة المشروع وأهدافه العلمية وآليات تنفيذه، وأهمية تحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني ذي قيمة اقتصادية، مع استعراض الأثر البيئي والتنموي المتوقع، ودور المشروع في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ويعكس تكاملًا ناجحًا بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الأكاديمي لخدمة المجتمع ـ لافتًا إلى أن اختيار جنوب سيناء كمجال تطبيقي لهذا المشروع يؤكد ما تمتلكه من فرص واعدة وطبيعة فريدة.

وشدد على دعم المحافظة للمزارع البيئية والمشروعات الجادة، وعلى رأسها مزرعة حبيبة، ومساندة شباب نويبع والأسر المشاركة في تعمير المنطقة، مع العمل على تقنين أوضاع هذه المشروعات وتذليل العقبات أمامها لضمان استدامتها.

كما شدد على حرص المحافظة على توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري، مرحبًا بكافة المبادرات التي تعود بالنفع على المواطن والبيئة في آن واحد.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة بالمستوى العلمي للمشروع، وبالدور الريادي الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية واعية للتعامل مع القضايا البيئية وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية حقيقية.

ووجّه الشكر لمحافظة جنوب سيناء على دعمها الكامل للمشروع واحتضانها للتطبيق الميداني، مثمنًا التعاون المثمر مع المحافظة والجامعة، مؤكدًا أن اتحاد الجامعات العربية يعتز بدعم مثل هذه النماذج البحثية القابلة للتوسع والتطبيق في مختلف الدول العربية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي عن اعتزازه بتدشين هذا المشروع البحثي النوعي، مؤكدًا أنه يجسد التزام الجامعة بدورها العلمي والمجتمعي، وربط البحث الأكاديمي بقضايا المجتمع واحتياجاته.

وأشار إلى أن المشروع يمثل باكورة تعاون بحثي مشترك بين الجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، واستمرارًا للتعاون مع محافظة جنوب سيناء من خلال تقديم منح مجانية سنويًا لأوائل الثانوية العامة، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، مثل محطة تحلية المياه بقرية الغرقانة بنقب، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي العربي والدولي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به محافظة جنوب سيناء في تهيئة بيئة تطبيقية حقيقية للمشروعات البحثية ذات الأثر التنموي.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين المشاركين، تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة بين محافظة جنوب سيناء والجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، ودعمًا لاستمرار العمل المشترك في المشروعات التنموية المستقبلية.