المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
أخبار العالم

بعد مقتل ممرض أمريكي.. عائلة بريتي تستعين بمحامي قضية جورج فلويد الشهيرة

القسم الخارجي

بعد أيام من مقتل الممرض الأمريكي أليكس بريتي (37 عامًا) على يد عناصر من شرطة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أعلنت عائلته الاستعانة بمحامين بارزين ارتبطت أسماؤهم بقضية جورج فلويد الشهيرة، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأسرة ومتابعة المساءلة القانونية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها مجلة نيوزويك، أن والدي الضحية، مايكل وسوزان بريتي، استعانا بالمحامي المخضرم ستيف شلايشر، وهو مدعٍ فدرالي سابق، وافق على تمثيل الأسرة دون مقابل. ويُعد شلايشر من الأسماء القانونية البارزة في مينيسوتا، إذ لعب دورًا في دعم فريق الادعاء الذي أدان الشرطي السابق ديريك شوفين في قضية مقتل جورج فلويد.

وفي السياق ذاته، استعانت ميكايلا بريتي، الشقيقة الصغرى لأليكس، بالمحامي أنتوني كوتون من مكتب Kuchler & Cotton في مدينة ميلووكي. وقال متحدث باسم العائلة إن الاستعانة بفريق قانوني رفيع المستوى تأتي «لحماية مصالح الأسرة في أعقاب هذه المأساة المروعة».

خبرة قانونية بارزة

ويعمل شلايشر حاليًا شريكًا في مكتب Maslon للمحاماة في مينيابوليس، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد في مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة مينيسوتا، تولّى خلالها قضايا كبرى شملت جرائم قتل وانتهاكات للحقوق المدنية. كما سبق له العمل مدعيًا عامًا على مستوى الولاية، وخدم كضابط احتياط في فيلق القضاء التابع للجيش الأمريكي.

وأشعل مقتل أليكس بريتي، الذي وقع يوم السبت الماضي، موجة غضب عارمة في مينيسوتا، الولاية التي يقودها الديمقراطيون، حيث خرجت احتجاجات منددة بأساليب إنفاذ قوانين الهجرة. كما واجه البيت الأبيض انتقادات حادة على خلفية الإجراءات الصارمة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في الولاية، والتي أسفرت – بحسب تقارير – عن مقتل متظاهرين اثنين حتى الآن.

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل المحتدم في الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، وحدود استخدام القوة، والمساءلة القانونية لأجهزة إنفاذ القانون، وسط مطالب متصاعدة بإجراء تحقيقات مستقلة وضمان الشفافية الكاملة.

مينيابوليس الممرض الولايات المتحدة مينيسوتا بريتي

