طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد ويتابع منظومة النظافة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة تفقدية شملت مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحسن سير العمل لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أشاد رئيس المدينة بمستوى النظافة العامة داخل المستشفى، مؤكدًا أن المتابعة ستكون بشكل شخصي ودوري لضمان انتظام العمل، وتقديم خدمة طبية لائقة تلبّي احتياجات أهالي المدينة وزائريها، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قام اللواء حازم خليل بتفقد منطقة عمارات الـ96 الجديدة ومنطقة المسرح الروماني، لمتابعة منظومة النظافة العامة، والوقوف على أعمال جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا)، والتأكد من تنفيذ الأعمال الميدانية على الوجه الأمثل.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة للنهوض بكافة القطاعات الخدمية، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم اليومية.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بالمواطنين في مختلف مدن المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والعمل المستمر على تطوير جميع القطاعات الخدمية بما يحقق التنمية الشاملة.

رئيس مدينة مرسى علم مرسى علم جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم مدينة الغردقة الغردقة

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

