رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد ويتابع منظومة النظافة

أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة تفقدية شملت مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحسن سير العمل لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أشاد رئيس المدينة بمستوى النظافة العامة داخل المستشفى، مؤكدًا أن المتابعة ستكون بشكل شخصي ودوري لضمان انتظام العمل، وتقديم خدمة طبية لائقة تلبّي احتياجات أهالي المدينة وزائريها، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قام اللواء حازم خليل بتفقد منطقة عمارات الـ96 الجديدة ومنطقة المسرح الروماني، لمتابعة منظومة النظافة العامة، والوقوف على أعمال جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا)، والتأكد من تنفيذ الأعمال الميدانية على الوجه الأمثل.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة للنهوض بكافة القطاعات الخدمية، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم اليومية.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بالمواطنين في مختلف مدن المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والعمل المستمر على تطوير جميع القطاعات الخدمية بما يحقق التنمية الشاملة.