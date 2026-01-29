قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تواجه تعديًا جديدًا على مرافق الإنارة بطريق الأحياء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

رصدت فرق الكهرباء المختصة واقعة تعدٍّ جديدة تمثل اعتداءً صارخًا على البنية التحتية للإنارة العامة، في إطار توجيهات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقسم الكهرباء بالمدينة بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة على الطريق الرئيسي الممتد من منطقة هاواي وحتى كومباوند الخبراء.

وتبين خلال أعمال المتابعة؛ قيام إدارة أحد الفنادق الكائنة على جانبي الطريق بتقطيع الكابلات الكهربائية المغذية لأعمدة الإنارة العامة، وذلك بغرض زراعة نجيلة خاصة بالفندق، في مخالفة واضحة تُعد تعديًا على المال العام، فضلًا عن تعريض سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق للخطر.

وفي هذا السياق، شدد اللواء ياسر حماية على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفندق المخالف، مؤكدًا فرض غرامات مالية كبيرة، مع إلزام الجهة المخالفة بإعادة تركيب الكابلات والتوصيلات المتضررة على نفقتها الخاصة، وبأسرع وقت ممكن، حفاظًا على المرافق العامة وضمان سلامة الطريق.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بجميع المواطنين والمنشآت السياحية والخدمية ضرورة الحفاظ على المرافق العامة وعدم العبث بها، مؤكدة أن أي ممارسات من هذا النوع ستُواجه بحزم كامل ودون أي تهاون، تطبيقًا للقانون وصونًا لحقوق المجتمع وسلامة ممتلكاته العامة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة طريق الأحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

غارات جوية

أوكرانيا .. مقتل 3 أشخاص وأصابة آخر في هجوم روسي بطائرات مسيرة

حساسية الصدر

ابعد عنها.. أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الصدر

طرقعة المفاصل

حقيقة أضرار طرقعة المفاصل على صحتها.. وتحذير من هذه الحالة

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد