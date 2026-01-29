الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تواجه تعديًا جديدًا على مرافق الإنارة بطريق الأحياء

رصدت فرق الكهرباء المختصة واقعة تعدٍّ جديدة تمثل اعتداءً صارخًا على البنية التحتية للإنارة العامة، في إطار توجيهات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقسم الكهرباء بالمدينة بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة على الطريق الرئيسي الممتد من منطقة هاواي وحتى كومباوند الخبراء.

وتبين خلال أعمال المتابعة؛ قيام إدارة أحد الفنادق الكائنة على جانبي الطريق بتقطيع الكابلات الكهربائية المغذية لأعمدة الإنارة العامة، وذلك بغرض زراعة نجيلة خاصة بالفندق، في مخالفة واضحة تُعد تعديًا على المال العام، فضلًا عن تعريض سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق للخطر.

وفي هذا السياق، شدد اللواء ياسر حماية على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفندق المخالف، مؤكدًا فرض غرامات مالية كبيرة، مع إلزام الجهة المخالفة بإعادة تركيب الكابلات والتوصيلات المتضررة على نفقتها الخاصة، وبأسرع وقت ممكن، حفاظًا على المرافق العامة وضمان سلامة الطريق.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بجميع المواطنين والمنشآت السياحية والخدمية ضرورة الحفاظ على المرافق العامة وعدم العبث بها، مؤكدة أن أي ممارسات من هذا النوع ستُواجه بحزم كامل ودون أي تهاون، تطبيقًا للقانون وصونًا لحقوق المجتمع وسلامة ممتلكاته العامة.