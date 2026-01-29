اتحاد النقابات العالمي: ندعم عمال النقل بحوض النيل والتعاون طريق السلام والتنمية

أكد بامبيس كيريتسيس، الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي (WFTU)، دعم الاتحاد الكامل لعمال النقل بدول حوض النيل، مشددًا على أن التعاون بين العمال ونقاباتهم يمثل المسار الحقيقي لتحقيق السلام والتنمية العادلة، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، المنعقد بالقاهرة، حيث أعرب كيريتسيس عن سعادته بلقاء عمال النقل في مصر، موجّهًا الشكر إلى أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، على الدعوة، ناقلًا تحيات اتحاد النقابات العالمي الذي يضم أكثر من 105 ملايين عضو في 134 دولة حول العالم.

وأكد الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي أن القارة الأفريقية كانت ولا تزال في صميم النضال ضد الاستعمار والاستغلال، مشددًا على مطالبة الاتحاد بوقف نهب الثروات الطبيعية للدول الأفريقية، ودعمه لشعوب القارة من أجل تحقيق الاستقلالين السياسي والاقتصادي، بعيدًا عن أشكال الاستعمار القديم والجديد.

وأشار كيريتسيس إلى الدور الفاعل الذي يقوم به اتحاد النقابات العالمي عبر حملات التضامن الدولية والتدخلات داخل المنظمات الأممية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، دعمًا للنضالات العمالية والاجتماعية في أفريقيا، وتعزيزًا لثقافة التنظيم والعمل النقابي، لافتًا إلى العلاقات التاريخية الممتدة منذ أكثر من 80 عامًا بين الاتحاد والنقابات العمالية الأفريقية.

وأوضح أن الاتحاد ساهم في إنشاء وتطوير عدد من الكيانات النقابية بالقارة، من بينها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية (OATUU) والاتحادات المهنية الدولية، التي يُعد قطاع النقل أحد مكوناتها الأساسية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دعم الاقتصادات الوطنية والإقليمية.

وتناول كيريتسيس التحديات الدولية الراهنة، محذرًا من تصاعد المنافسات الجيوسياسية والاقتصادية والحروب والعقوبات، وما يصاحبها من تعميق للأزمة الرأسمالية، واتساع فجوة عدم المساواة الاجتماعية، وتراجع الحقوق العمالية، فضلًا عن التدهور البيئي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

وأكد الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي دعم الاتحاد الكامل للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، ومشددًا على استمرار التحركات التضامنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعلن تضامن الاتحاد مع عمال وشعوب أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها فنزويلا، في مواجهة التهديدات والتدخلات الأجنبية والحروب الاقتصادية، مؤكدًا أن الحركة العمالية العالمية تواجه سياسات ليبرالية جديدة تستهدف الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية.

وأشار كيريتسيس إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي يجب أن يُسخر لتحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية للعمال، لا لتعظيم أرباح قلة محدودة، محذرًا من التوسع في أنماط العمل غير الآمن وتقويض الاتفاقيات الجماعية، فضلًا عن الآثار السلبية لتزايد الإنفاق العسكري على العدالة الاجتماعية.

وشدد على أن الأمل الحقيقي يكمن في وعي العمال وتنظيمهم ورفضهم السياسات التي تنتقص من حقوقهم، مؤكدًا أن اتحاد النقابات العالمي وأعضاءه يقفون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن العمل اللائق والحقوق العادلة.

واختتم الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي تصريحاته بالتأكيد على أن نهر النيل يمثل رابطًا تاريخيًا وأبديًا بين شعوب ودول المنطقة، وأن المصلحة الحقيقية للعمال تكمن في التعاون والتفاهم السلمي، والاستخدام العادل للموارد المشتركة بما يخدم الجميع، معتبرًا أن المنتدى يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل النقابي المشترك بين دول حوض النيل، ومؤكدًا استمرار دعم الاتحاد لنضالات عمال النقل في المنطقة.