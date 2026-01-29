قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدمت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير المالية، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني.

وقالت هندي، في طلب الإحاطة، إن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج حققت في مرحلتيها الأولى والثانية نجاحًا ملموسًا، عكس رغبة حقيقية من المصريين بالخارج في المشاركة في دعم الاقتصاد القومي، مقابل الحصول على تيسيرات كانت مطلبًا ملحًّا لسنوات.

وأضافت أنه مع انتهاء العمل بالمبادرة في أبريل 2024، بات من الضروري الوقوف على ما تحقق من نتائج وتقييم أثر المبادرة، بما يضمن استدامة التدفقات الدولارية وتعظيم الاستفادة منها.

واستعرضت النائبة أبرز الأرقام والمؤشرات المحققة، موضحة أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين بلغ نحو 2 مليار دولار، في حين بلغت قيمة المبالغ المحوّلة فعليًا والتي دخلت الخزانة العامة نحو 800 مليون دولار حتى مايو 2024، وهو ما ساهم بشكل مباشر في توفير سيولة دولارية في توقيت بالغ الأهمية.

وأشارت إلى أن المبادرة شهدت تسجيل أكثر من 589 ألف مصري بالخارج على المنصة الإلكترونية، بما يعكس مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية المنظمة للمبادرة، لافتة إلى إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج النهائي عن نحو 29 ألف سيارة من الجمارك، مع استمرار تزايد وتيرة الإفراجات.

وأكدت هندي أن المبادرة أسهمت في تلبية احتياجات آلاف الأسر المصرية للحصول على سيارات بتكلفة معقولة، في ظل خصم 70% من الضريبة الجمركية وربطها بوديعة تُسترد بالعملة المحلية.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية إعادة تطبيق المبادرة، خاصة أنها لا تُحمّل الدولة أي أعباء مالية، بل تمثل بمثابة قرض حسن من المواطن للدولة يُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضافت أن هناك شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لم تتمكن من التسجيل خلال الفترات السابقة بسبب ضيق الوقت أو ظروف العمل، وهو ما صاحَبَه مطالبات واسعة بفتح مرحلة ثالثة بشروط أكثر مرونة.

وأوضحت أن المبادرة ساهمت أيضًا في زيادة المعروض من السيارات بالسوق المحلية، بما ساعد على كسر حدة ظاهرة الأوفر برايس وضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

وطالبت النائبة بإعادة دراسة إمكانية فتح باب التسجيل لمرحلة ثالثة، أو تحويل المبادرة إلى آلية دائمة بشروط سنوية واضحة، إلى جانب تذليل العقبات التقنية التي واجهت بعض المستخدمين على التطبيق الإلكتروني، لضمان سلاسة الإجراءات والتحويلات.

النائبة سچى عمرو هندي طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

ناديا كيريتسي - أمين عام نقابة النقل بدولة قبرص

عمال النقل بقبرص: ما حدث بغزة جريمة إبادة.. والنظام الدولي ينهار

بامبيس كيريتسيس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي

اتحاد النقابات العالمي: ندعم عمال النقل بحوض النيل والتعاون طريق السلام والتنمية

الأونروا: هدم أقدم مقرات الأمم المتحدة في القدس يشكل تصعيدا خطيرا للغاية

الأونروا: هدم أقدم مقرات الأمم المتحدة في القدس يشكل تصعيدا خطيرا للغاية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد