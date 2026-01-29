استمرار اعمال تدريب القياده المدرسية لمديري المدارس الابتدائية بمطروح

استمرت بمديرية التربية والتعليم بمطروح فعاليات البرنامج التدريبي ( تدريب أساسيات القياده المدرسية لمديري المدارس الابتدائية والذي يتم تنظيمه بالتنسيق بين أدارتي التدريب والتعليم الابتدائي.
وتفقد ايهاب أنور مدير عام التعليم العام فعاليات البرنامج التدريبي ( تدريب أساسيات القياده المدرسية لمديري المدارس الابتدائية ويستهدف 267 مدير مدرسة.
كذلك تابع تدريب استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض اطفال بقاعتين في مجمع الصفتي الابتدائي وسط مدينة مرسي مطروح.
ونقل انور تحيات وتقدير نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمديري المدارس الابتدائية ولمعلمات رياض الأطفال المشاركين بفعاليات التدريب مؤكدا لهم ضرورة تحقيق أقصي استفادة من محتوي البرنامج التدريبي لصقل المهارات القيادية وتطوير المهارات الإدارية بما يفيدهم خلال أداء عملهم .