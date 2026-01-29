قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
دينية النواب تقترح وضع خطة وطنية وحملات توعية لتوجيه الأطفال نحو استخدام آمن للتكنولوجيا

النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
فريدة محمد

قال النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن المخاطر المتزايدة التي تواجه الأطفال نتيجة استخدامهم غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي، ظاهرة تمثل تهديدًا حقيقيًا للنشء على المستويين النفسي والسلوكي.

وأضاف المحمدي في بيان له، أن انتشار المحتوى غير الملائم والتنمر الإلكتروني والاستمالة الرقمية يشكل خطرًا على تنشئة الأطفال، ويمس القيم الدينية والاجتماعية التي يسعى المجتمع لتربيتهم عليها، وأن استخدام الأطفال المفرط للتكنولوجيا الحديثة يؤثر على التركيز والتحصيل الدراسي، ويخلق حالات عزلة اجتماعية، ما يستوجب تدخلاً عاجلًا من الدولة وأولياء الأمور.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية، أن هناك ضرورة لتكامل جهود الوزارات المختلفة، بما فيها التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لوضع خطة وطنية متكاملة لحماية الأطفال، وأن التدخل لا يقتصر على التشريعات وحدها، بل يجب أن يشمل حملات توعية للأسر والمدرسة والمجتمع المدني لتوجيه الأطفال نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأشار المحمدي، إلى أن التجارب الدولية مثل أستراليا وإنجلترا تقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها، مثل إلزام المنصات الرقمية بمعايير للسلامة والتحقق من العمر، أو تقييد استخدام الأطفال للمنصات دون سن معينة، مع تحميل الشركات مسؤولية حماية النشء.

ودعا طارق المحمدي، إلى تشريع واضح ومتوازن يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا، ويضع ضوابط عملية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون الإضرار بصحة الأطفال النفسية والعقلية والسلوكية، مؤكدًا أن حماية النشء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتلقى أكثر من 2000 فتوى يوميا حول العبادات وقضايا الإلحاد

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

