بكري: رجال الوطن يواصلون الملحمة والتضحية والفداء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن شهداءنا يتدفقون ورجالنا يقاتلون، وأمهاتنا تدفع بنا إلى الأمام من أجل أمن الوطن، مشيرا إللى أنه نحن أمام لحظة مفصلية في عمر الوطن.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه عندما تنهار من حولنا الأوطان، وتظهر القوى الجبانة، يكون لدينا رغبة في الإحتماء بقواتنا المسلحة والشرطة المصرية.

وتابع مقدم برنامج ""حقائق وأسرار"، أن رجال الوطن يواصلون الملحمة والتضحية والفداء، مؤكدا أنه واجهنا خلال فترة معينة صعبة من عمر الوطن، محاولة لإسقاط هذا الوطن، من خلال جماعة لم تؤمن بمصر كدولة ولكن تؤمن بنفسها كتنظيم.