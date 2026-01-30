قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلاي دبي تطلق برنامجين لتطوير مهارات القيادة لكوادرها الداخلية

أعلنت شركة فلاي دبي عن إطلاق برنامجين جديدين لتطوير مهارات القيادة، في خطوة تهدف إلى دعم نمو كوادرها الداخلية، وتعزيز القدرات القيادية، وترسيخ ثقافة عمل عالية الأداء قائمة على القيم في مختلف قطاعات الناقلة.

وتشمل المبادرتان برنامج القيادة التنفيذية المخصص لكبار القادة، وبرنامج التدريب الإداري لمديري المستوى المتوسط، حيث يمتد كل برنامج على مدار تسعة أشهر ضمن مسار تعليمي متكامل يركز على تحويل الاستراتيجية المؤسسية إلى تأثير ملموس على الأداء التشغيلي.

وفي عامه الأول، سيضم برنامج القيادة التنفيذية 18 عضوًا من فريق القيادة التنفيذية، بينما يستهدف برنامج التدريب الإداري تطوير مهارات وقدرات 120 مديرًا من مختلف إدارات الشركة.

وتعكس هذه البرامج التزام فلاي دبي طويل الأمد بالاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة قيادية مؤهلة للمستقبل، عبر بيئة عمل تقوم على الشفافية والتعاون والتميز المؤسسي.

ويستهدف برنامج القيادة التنفيذية نواب الرئيس وكبار نواب الرئيس، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية الاستراتيجية، والابتكار، والحضور القيادي الفاعل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التفاعلية والتدريب التنفيذي المتوافق مع خطة نمو فلاي دبي، بما يسهم في تطوير ثقافة قيادية موحدة تدعم تحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة العملاء، والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي:
"يمثل موظفونا الركيزة الأساسية لنجاح فلاي دبي. ومن خلال الاستثمار المنهجي في تطوير القيادات، نعمل على بناء القدرات اللازمة لتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس، ودعم مسيرة نموّنا المتواصلة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجيات تطوير المواهب. نحن ملتزمون بدعم طموح الإمارة في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مدن العالم للأعمال والابتكار وجودة الحياة."

وصُمم برنامج التدريب الإداري ليكون بمثابة محرك التحول المؤسسي في فلاي دبي، حيث يزوّد مديري المستوى المتوسط بالمهارات اللازمة ليكونوا عناصر مؤثرة في الأداء وسفراء لثقافة الشركة. ويركز البرنامج على الانتقال من إدارة المهام إلى قيادة الفرق، وتعزيز التواصل والثقة، وتفعيل الاستراتيجية من خلال تحديد أهداف واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وفي تعليقه، قال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: "تم تصميم هذه البرامج لتطوير القيادات على مختلف مستويات المؤسسة، بدءًا من المديرين الذين يقودون فرقهم يوميًا، وصولًا إلى القيادات التنفيذية التي ترسم المسار المستقبلي للشركة. ومن خلال التركيز على التطبيق العملي والانسجام الثقافي، نعمل على خلق بيئة عمل محفزة تمكّن موظفينا من الأداء والنمو والقيادة بثقة."

وسيُنفذ البرنامجان على أساس سنوي، ليشكلا ركيزة أساسية في استراتيجية فلاي دبي لتطوير الموارد البشرية، بما يضمن استدامة الكفاءات القيادية ودعم التحول طويل الأجل وطموحات الشركة التجارية.

يُذكر أن فلاي دبي، التي تحتفل بالعام السابع عشر منذ انطلاق عملياتها، تضم قوة عاملة تتجاوز 6700 موظف من 144 جنسية، وتواصل توسعها من خلال حملات توظيف مستمرة تدعم خطط النمو والتطوير المستقبلية للناقلة.

