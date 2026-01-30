جامعة العاصمة توضح خطوات التقدم للطلاب الوافدين بمنصة ادرس في مصر

في إطار حرص جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) على دعم ملف الطلاب الوافدين وتيسير إجراءات التحاقهم بالبرامج الأكاديمية المختلفة، أوضحت الجامعة خطوات التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بها من خلال المنصة الرسمية «ادرس في مصر»، والتي تعد البوابة المعتمدة للتقديم بالجامعات المصرية.

خطوات التقديم عبر منصة ادرس في مصر:

يقوم الطالب بالتسجيل المبدئي على المنصة عبر إنشاء حساب وإدخال معلوماته الأساسية وذلك عبر الموقع الرسمى لمنصة (ادرس فى مصر)

https://admission.study-in-egypt.gov.eg

يتم اختيار البرنامج الدراسي والمرحلة الدراسية التي يرغب الطالب في التقديم عليها سواء المرحلة الجامعية الأولى او الدراسات العليا.

يقوم الطالب بتحميل المستندات الأكاديمية المطلوبة بشكل واضح.

قيام الطالب بكتابة الرغبات الخاصة به وفقا لأولوياتها.

ينتظر قبولًا مبدئيًا يُرسل إلى حسابه.

يتم القبول المبدئى للطالب بعد إجراءات المراجعة الفنية واعتماد أوراقه ثم يتم دفع الرسوم المطلوبة.

يتسلم الطالب إفادة قبول نهائي ثم يتوجه للجامعة لتسليم ملفه واستكمال إجراءات القيد بالكلية المرشح عليها حتى يتمكن من الانتظام في الدراسة.

وتدعو جامعة العاصمة الدارسين والباحثين الراغبين في الاستمتاع بحياة جامعية مميزة تتسم بجودة المناخ الأكاديمي وبيئة بحثية ريادية داعمة للإبداع والابتكار للتقدم للتقديم على منصة ادرس في مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منصة ادرس فى مصر:

PDF أو JPG يجب أولا رفع الاوراق بصيغة مثل

شهادة الثانوية العامة.

صورة جواز سفر ساري المفعول.

بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة الميلاد.

صورة شخصية.

نتيجة اختبار القدرات إذا طلبت من قبل بعض الكليات.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة ترحب بكافة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن جامعة العاصمة تسعى إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتنوع الثقافي، وتعمل على تهيئة بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مضيفاً أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وترسيخ مكانتها العلمية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن جامعة العاصمة تعمل وفق هذه التوجيهات على تطوير خدماتها الأكاديمية والإدارية المخصصة للطلاب الوافدين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم بما يضمن اندماجهم واستقرارهم وتحقيقهم للنجاح العلمي.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميوأن الجامعة تولي ملف الطلاب الوافدين اهتمامًا استراتيجيًا، باعتبارهم شركاء حقيقيين في إثراء الحياة الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي، كما تحرص الجامعة على دمج الطلاب الوافدين في الأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والإدارية التي تضمن لهم تجربة جامعية مستقرة وآمنة ومحفزة على التميز، بما يعكس مكانة الجامعة كوجهة تعليمية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

أكدت الدكتورة لبنى شهاب مدير إدارة الطلاب الوافدين أن الإدارة تعمل على تقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين منذ لحظة التقديم وحتى استقرارهم وانتظامهم في الدراسة، بما يضمن تجربة دراسية سلسة ومتميزة داخل جامعة العاصمة.