لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
توك شو

هاني عودة: الجامع الأزهر الوحيد في العالم الذي يصلي التراويح بالقراءات

محمد شحتة

قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن صلاة التراويح في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان تصلي بجزء كامل في 20 ركعة.

وأضاف هاني عودة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن صلاة التراويح في الجامع الأزهر تكون بالقراءات العشر بجزء كامل خلال 20 ركعة، منوها أن الجامع الأزهر هو الوحيد في العالم الذي يصلي بالقراءات العشر كاملة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن جمهور الجامع الأزهر جمهور خاص جدا وبالتالي لديه القدرة والرغبة على التطوير، منوها أن صلاة التراويح في باقي المساجد تكون 8 ركعات والبعض يصلي بعشرين ركعة.

وأكد الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، أنه طبقا لتعليمات شيخ الأزهر ووكيله والمشرف العام وفريق العمل بالجامع الأزهر، هناك خمسة محاور أساسية فى الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن كل محور يحمل رسالة أساسية ومطبوعة منها رسائل فرعية.

وقال عواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك محور المقارئ اليومية، وهي مقسمة إلى أربع جزئيات أو أهداف أساسية بالقراءات العشر، موضحا أنه يكون هناك تغطية يومية لجزء من القرآن الكريم، حتى ختمته على مدار الشهر الكريم، يتضمنه برنامج تعليم التلاوة، حتى يتم تعليم الأبناء والشابات كيفية قراءته.

وأضاف أن المقارئ تبدأ يوميا من العاشرة صباحا حتى 11 مساءً، لافتا إلى أن المقرأة الأولى تكون خاصة بالنساء، ثم تعقبها مقرأة أخرى.

