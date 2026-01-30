هاني عودة: الجامع الأزهر الوحيد في العالم الذي يصلي التراويح بالقراءات

قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن صلاة التراويح في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان تصلي بجزء كامل في 20 ركعة.

وأضاف هاني عودة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن صلاة التراويح في الجامع الأزهر تكون بالقراءات العشر بجزء كامل خلال 20 ركعة، منوها أن الجامع الأزهر هو الوحيد في العالم الذي يصلي بالقراءات العشر كاملة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن جمهور الجامع الأزهر جمهور خاص جدا وبالتالي لديه القدرة والرغبة على التطوير، منوها أن صلاة التراويح في باقي المساجد تكون 8 ركعات والبعض يصلي بعشرين ركعة.

وأكد الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، أنه طبقا لتعليمات شيخ الأزهر ووكيله والمشرف العام وفريق العمل بالجامع الأزهر، هناك خمسة محاور أساسية فى الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن كل محور يحمل رسالة أساسية ومطبوعة منها رسائل فرعية.

وقال عواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك محور المقارئ اليومية، وهي مقسمة إلى أربع جزئيات أو أهداف أساسية بالقراءات العشر، موضحا أنه يكون هناك تغطية يومية لجزء من القرآن الكريم، حتى ختمته على مدار الشهر الكريم، يتضمنه برنامج تعليم التلاوة، حتى يتم تعليم الأبناء والشابات كيفية قراءته.

وأضاف أن المقارئ تبدأ يوميا من العاشرة صباحا حتى 11 مساءً، لافتا إلى أن المقرأة الأولى تكون خاصة بالنساء، ثم تعقبها مقرأة أخرى.