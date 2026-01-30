مش أنا البطل لوحدي.. أبرز تصريحات مجدي يعقوب مع منى الشاذلي| فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وبدأت الشاذلي الحلقة بفيلم تسجيلي عن الدكتور مجدي يعقوب ومقتطفات من تصريحاته الشهيرة والعالقة في أذهان الجمهور والإعلانات التي شارك فيها، منها "في بريطانيا كانوا بيقولولي انت مغترب، ودلوقتي المملكة بتديني أعلى وسام عندها"، ومنها "كل ما تشتغل أكتر للمجتمع كل ما تحس بسعادة أكتر".

حبيب القلوب وجراحها

وقالت منى الشاذلي خلال استقبالها الدكتور مجدي يعقوب في بداية الحلقة "حبيب القلوب وجراحها وطبيبها، بنحبك يا دكتور مجدي".

وقال مجدي يعقوب في بداية الحلقة، إن أهم حاجة في حياته افتخاره بالجيل الجديد وتبادل الأفكار معهم ورؤية الكفاءات منهم ودلوقتي يفتخر بهم لأنهم الآن أحسن منه.

وتابع: في ناس علمونا وبعدين احنا زودنا العلم، وزي ما احنا استفدنا من الأجيال الماضية لازم نخلي بالنا من الأجيال القادمة، لأننا موجودين مدة معينة ولازم كل الشغل ده يفضل يستمر والجيل الجديد هو اللي هيعمل كده.

روح أسوان

وفي تصريح له، قال جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، إن هناك روح اسمها روح أسوان وهي روح للخدمة وتحسين النفس ونعامل بعضنا بكل لطف واحترام لاننا لازم نحترم المريض وكذلك نحب زملائنا فهي هي روح أسوان.

وتابع مجدي يعقوب: في جراحين في نفس الكفاءة بتاعتي وأحسن كمان، منوها أن قرار إنشاء مستشفى أسوان أخذته بسهولة لأن هناك قوائم انتظار وكان لازم نوسع المستشفى وطلبت من معماري كبير تصميم مستشفى كبير.

واستكمل: وبالفعل صمم رسم غير معقول للمستشفى في الناحية الغربية في أسوان وقرر مجلس الأمناء عمل المستشفى ولكن تم التوسعة في القاهرة لقلة التكلفة وسهولة وصول الناس إليها، باسم مركز مجدي يعقوب للقلب في القاهرة.

العلاج بدون أجر

وذكر مجدي يعقوب، أن مريض القلب يتلقى العلاج ولا يدفع أجر، فالعلاقة بين الطبيب والمريض مقدسة، فالمريض يثق ثقة تامة في الطبيب والطبيب يجب عليه أن يحترم المريض.

وتابع: أنا اتولدت وكنت بشوف والدي دكتور، ولما اتعلمت في القصر العيني شوفت معاناة المرضى وشوفت إنه يبقى في تجاوب بين المريض والطبيب، وكنت بخفف عن المرضى وأعطيهم الأمل بابتسامة لفاقدي الأمل في الحياة.

وأكد مجدي يعقوب، أن 80% من العالم لا يصلهم العلاج الحديث ويجب نشر المساواة في العلاج والتعليم فهو حق لكل إنسان وهذا يأتي بالعمل سويا مع بعضنا البعض.

وقال يعقوب، في الحلقة، إنه تخرج عام 1957 وبعد مرحلة النيابة ذهب إلى إنجلترا لاستكمال دراسة الطب قائلا "كنت بجمع بين الدراسة والمذاكرة وبين اللعب".

وتابع: كنت بذاكر كتير جدا وبلعب رياضة وسباحة ورياضة الجري، وكنا بنروح السفن في رحلات ونروح مرسى مطروح ونعمل خيمة في البحر وننام ومكنش بيبقى معانا فلوس.

واستكمل: سافرنا بره على السفن وننام على الأرض وكنا بنلف في أوروبا في أتوبيس مع أصحابي، منوها أنه كان يعمل في إنجلترا من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء.

احنا بنحبك وعارفينك ونفخر بك

وتابع: زوجتي كانت تقول لي أنت لا ترى أولادك وأنت مهملهم، فذهبت إلى أولادي وقالولي: احنا بنحبك وعارفينك ونفخر بما تقوم به.



وقالت ليزا مجدي يعقوب، حصلت على الماجستير في العلوم الإجتماعية وأعمل كثيرا في أفريقيا وكرست حياتي لخدمة الناس واعمل طول الوقت في سلسلة الأمل واحاول جلب مرضى من أنحاء العالم وارسالها إلى سلسلة الأمل.

وذكرت أن والدها كان يقضي مع الأسرة عطلة نهاية الأسبوع ويخرجون إلى الحديقة وكان حريص على تخصيص وقت للعائلة.

وسألت منى الشاذلي ابنة مجدي يعقوب قائلة: من كانت له اليد العليا في البيت؟ وأجابت ليزا مجدي يعقوب بأنها الأم لأنها كانت المسئولة عن تربية الأبناء.

بسمع كلام مراتي جدا

وقالت منى الشاذلي: بتسمع كلام مراتك يا دكتور مجدي؟ ليجيب الجراح العالمي: جدا، حيث أنها كانت لديها قواعد يلتزم بها الجميع حتى أنا، وتهتم بصحتي ولو مكنتش سمعت كلامها مكنتش هبقى موجود النهاردة.

وقال الدكتور مجدي يعقوب، خلال الحلقة، إن الطب فيه فعلا ما يسمى بالقلب المكسور يمرض فيه صاحبه بدون مرض عضوي، وفيه تحدث صدمة قلبية لعدم وصول الدم بكفاية إلى القلب.

وأضاف أن هذه الحالة تحصل في كل أنحاء العالم، وسببها الحزن الذي يقصر الحياة ولذلك ننصح بأن يحرص الإنسان على أن يكون سعيد في عمله وحياته فالسعادة هي قرار شخصي ويجب أن يكون هناك سعادة للإنسان.

وذكر أنه في يوم من الأيام كنا نريد نقل قلب ورئتين بواسطة طائرة هليوكوبتر في بريطانيا ولكن وجدنا صعوبة في الطيران بسبب حالة الجو والضباب وساعدتنا الشرطة حتى وصلنا إلى المريض من أجل إنقاذ حياته ووصلنا في الوقت المناسب.

