هاني سري الدين: الوفد يقدم نموذجًا في الديمقراطية.. واليوم محطة فارقة بالحزب

هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد
هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

قال الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يضرب اليوم مثلًا في الديمقراطية و حرية الانتخاب وحرية الرأي، ويُعد نموذجًا للأحزاب المصرية.

وأضاف سري الدين، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الحزب المنعقدة اليوم الجمعة بالمقر الرئيسي للحزب، أن هذا اليوم سيكون فارقًا في حياة الوفدين والمصريين على حد سواء، لأن عودة الوفد إلى الحياة السياسية وإلى مكانته الحقيقية تهم مصر كلها، وليس الوفدين فقط.

وأردف سري الدين قائلًا: «اليوم سيقول الوفدين كلمتهم من أجل التطوير والتحديث وتصحيح المسار، وأتمنى أن أحظى بثقتهم وصوتهم والفوز في الانتخابات».

وبدأ منذ قليل  إدلاء أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد  بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الانتخاب، وذلك منذ التاسعة صباحا .

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على  جاهزية كافة اللجان وصناديق الاقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهد مقر الانتخاب انتظاما كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

