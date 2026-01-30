وحدة السكان بأسوان تواصل تنفيذ ندوات توعوية ومبادرات مجتمعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

واصلت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالإنتهاء من الفعاليات الشهرية للندوات التوعوية التى تم تنظيمها تحت عنوان " الحد من تكاليف الزواج والمغالاة فى المهور " ، فضلاً عن تنظيم العديد من المبادرات الهادفة لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل ومنها مبادرة " يلا نشتغل " ، وأيضاً مبادرة " تراحم " لتفعيل روح التعاون ، ووضع الحلول للمشاكل بجهود من القيادات الشبابية والمجتمعية ، وكذا مبادرة " قرية بلا أمية " .

ويأتى ذلك فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جابر مدير وحدة السكان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برعاية الوزيرة الدكتورة منال عوض ، وأيضاً الدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فقد تم تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية بواقع 37 ندوة إستفاد منها أكثر من 1111 مستفيد فى 37 وحدة محلية .

ندوات توعوية

وبدعم من رؤساء لجان التنسيق والمتابعه على مستوى الوحدات المحلية ومن خلال تنسيق مقررى وحدات السكان بالمحافظة مع شركاء النجاح بالصحة ممثلين في الرائدات الريفيات والمجلس القومى للمرأة ، والأوقاف ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولفت إلى أن المبادرة إستهدفت كافة المستويات المحلية بالمراكز والمدن والقرى والأحياء ، وشملت القرى المختلفة بها ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وبالمتابعه بعد الندوات تلاحظ أثر هذه الندوات فى رفع الوعى والمعرفة بين أهالى القرى المستهدفة ، وأفادوا بأهمية نشر تلك المعلومات على ذويهم وأقاربهم لتحقيق أكبر إستفادة منها على الوجه الأكمل .