مطار مرسى علم الدولي يستقبل 14 رحلة أوروبية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافدة، حيث يستقبل 14 رحلة دولية قادمة من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن إجمالي 130 رحلة تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، اعتبارًا من السبت الماضي وحتى اليوم.

وتتصدر الدول الأوروبية حركة السياحة الوافدة إلى مرسى علم، حيث تشمل رحلات اليوم 5 رحلات قادمة من بولندا، و7 رحلات من ألمانيا، إلى جانب رحلة واحدة من النمسا وأخرى من سويسرا، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية وزيادة الإقبال على المدينة الساحلية.

وتواصل سلطات مطار مرسى علم الدولي تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية لاستقبال الوفود السياحية، مع الحرص على سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للسائحين، بما يضمن انسيابية الحركة داخل صالات الوصول.

ووفقًا لجداول التشغيل الأسبوعية، يستقبل المطار رحلات طيران منتظمة من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، في ظل نمو ملحوظ للحركة السياحية الوافدة إلى مرسى علم، التي أصبحت واحدة من أبرز المقاصد السياحية المصرية خلال الفترة الحالية.