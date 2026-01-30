قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فورمالين.. حكاية امرأة هزمت السرطان ومعلومات تنقذ حياة عائلة كاملة

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضافت قاعة «كاتب وكتاب»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين،  ندوة لمناقشة كتاب «فورمالين .. حكاية امرأة هزمت السرطان»، للدكتور جمال مصطفى سعيد، بحضور الكاتب الصحفي حمدي رزق، والإعلامية كريمة عوض.

أدار الندوة الكاتب الصحفي أحمد الجمال، الذي قال في مستهل تقديمه للفعالية: «لقاء اليوم متفرد من حيث الموضوع، ومن حيث كاتب الموضوع، ومن على هذه المنصة الكريمة، وعلى رأسهم كاتب الموضوع الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ الجراحة العامة»، مؤكدًا أنه قرأ الكتاب 3 مرات.

وأضاف «الجمال»: «عبر قراءتي لكتاب  الدكتور جمال مصفى سعيد اكتشفت أنه يمتاز بكتابة السيناريو، فهو يرسم الشخصيات بطريقة  قد تنافس وحيد حامد وغيره من كِبار كُتَّاب السيناريو  والحوار، مشيراً إلى أن الكتاب ينقسم الى  قسمين، قسم إنساني وآخر علمي.

من جهته،  قال الدكتور جمال مصطفى سعيد إن كلمة «فورمالين» المستخدمة في عنوان الكتاب تشير إلى مادة تُستخدم في حفظ العينات والأورام والجسد من التحلل، لكنها تأتي في هذا العمل كرمز لحفظ ذكريات وقصص قد يكون لها فائدة للقراء.

وأضاف «سعيد»: «كلمة (فورمالين) لم تكن اختياري، والكتاب في البداية كان بعنوان (أم سماح)، لكن في الطب لا نذكر الأسماء، فقررنا أن نختار هذا العنوان»، مشيرًا إلى أن «أم سماح» هي إحدى المصابات بـ«سرطان الثدي»، أصيبت ابنتها بالمرض، وعند خضوعها للكشف اكتشفت إصابتها هي الأخرى، وعرفت أن الورم وراثي.

وواصل: «سألت السيدة عمن سيخضع للعملية الجراحية أولًا،  فاختارت الأم إجراء العملية لابنتها (سماح) أولًا حتي تطمئن  عليها، وحتى إذا حدث مكروه لها تكون قد اطمأنت على ابنتها».

أما الإعلامية كريمة عوض فقالت: «لا أتصور أن بيتًا في مصر يخلو من هذا الكتاب، ليس من باب الرفاهية، بل لأنه من أبرز الكتب  التي تقدم معنى الطبيب الإنسان، إضافة إلى  العديد من المعلومات التي  قد تنقذ حياة عائلة كاملة».

وأضافت: «الدكتور جمال مصطفى سعيد لعب دورا رئيسيا في خروج (أم سماح) من رهاب المرض، وأشار إلى فكرة غياب الزوج، ومن بعده هروب الخطيب، في إشارة خفية إلى أن أكثر ما يحتاجه  المصابون بمرض السرطان هو الدعم النفسي من قبل الأسرة».

بدوره، قال الكاتب الصحفي حمدي رزق إن لفظة «الدكتور بتاعي» تشير إلى مدى الحميمية والعلاقة شديدة الثقة بين الطبيب والمريض، معتبرًا أن حظه مضاعف اليوم بمناقشة ندوتين بطلهما أطباء،  وهما الدكتور جمال مصطفى سعيد  والدكتور صلاح سالم،  و كلاهما  احترف الطب ومارس كتابة الأدب، على عكس العديد من الأطباء  الذين تركوا الطب لصالح الأدب.

وأضاف «رزق»: «يتميز الدكتور جمال بذاكرة تصويرية تسجيلية، قادرة على استدعاء أدق التفاصيل عبر الكتابة، وقد سألته: (هل أم سماح قرأت الكتاب)، فقال لم يحدث».

وعما إذا كان من حق الطبيب أن يذكر أسماء مرضاه، ويكشف تفاصيل حالاتهم المرضية، رأى الكاتب حمدي رزق أن ذلك جائز، خاصة أن مشاكل المرضى تتشابه وقد تتطابق في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أهمية الوقوف على حقيقة مرض السرطان وانتشاره، خاصة أنه يتضمن أرقامًا كبيرة مصابة به في مصر.

وأعتبر أن الطبيب مؤهل دائمًا للقاء ملك الموت، فهو دائمًا ينقذ وملك الموت يختطف، ليقدم بذلك علاقة فريدة بين ملك الموت والطبيب الذي لا يخشاه أبدًا، مضيفًا: «لا يقف الدكتور جمال مصطفى سعيد على الحالات التي يقدمها  للبحث عن جدارة طبية أو عبقرية أداء، وهو طوال الوقت يلبي إرادة مريض في الشفاء، ويروى من منطلق إنساني بحت».

قاعة «كاتب وكتاب» معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب «فورمالين حكاية امرأة هزمت السرطان» جمال مصطفى سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

وزيرا الأوقاف والداخلية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة .. صور

عبادة خفية

عبادة خفية تكتب لك في صحائف عملك.. خطيب المسجد النبوي: شرف عظيم بلحظة

أ.د. ربيع الغفير

خطيب الجمعة: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد