لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
فن وثقافة

نجاح مبهر لـ محمد محمود في أول بطولة مطلقة بمسلسل بيت بابا

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود
أوركيد سامي

حقق الفنان محمد محمود نجاحًا جماهيريًا لافتًا في أول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل «بيت بابا»، الذي يعرض حاليا على Mbc مصر و منصة شاهد و من انتاج شركة صباح إخوان.


وتحولت شخصية أسعد أبو الصفّا إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها شخصية نابضة بالحياة ومأخوذة من قلب الواقع، قُدمت بأداء صادق وتقمص متقن نال إشادة واسعة من الجمهور.


ويسلط مسلسل «بيت بابا» الضوء على المشاكل الاجتماعية التي تواجه الأسر حاليًا، ويطرح أوضاعها اليومية بأسلوب واقعي وجذاب، وهو ما ساهم في تحقيقه تفاعلًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى، ليتصدر قوائم الترند ويصبح من أكثر الأعمال متابعة، في تأكيد جديد على أن الجمهور يميل بطبيعته إلى الأعمال التي تعكس واقعه وتحكي عن همومه الحقيقية.

وتحمل الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت، مع تنوع القضايا الاجتماعية التي يناقشها العمل، وسط توقعات باستمرار النجاح والتفاعل الجماهيري مع تصاعد الأحداث.

ويتميز المسلسل بوجود كيمياء واضحة ومتناغمة بين أبطاله، خاصة بين انتصار، محمد أنور، ومحمد محمود، إلى جانب الأداء اللافت لـ مريم الجندي، وهو ما انعكس على مصداقية العلاقات داخل العمل، وجعل الشخصيات تبدو وكأنها تنتمي لبيت واحد بالفعل.

كما يُحسب للعمل التفوق الإخراجي للمخرج محمد حماقي، الذي قدّم المسلسل بإيقاع سريع ورؤية جذابة تمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية بذكاء، ما عزز من حضوره الجماهيري ورسّخ مكانته كأحد أنجح الأعمال الاجتماعية الكوميدية منذ عرضه.

اخبار الفن نجوم الفن محمد محمود

