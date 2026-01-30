النائب حازم الجندي يدلي بصوته بانتخابات الوفد ويؤكد: لا فائز ولا خاسر.. الجميع ينتصر.. صور

أدلى النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بصوته الانتخابي في انتخابات رئاسة حزب الوفد، التي تُجرى اليوم بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للحزب.

وأكد الجندي عقب الإدلاء بصوته، أن العملية الانتخابية تسير في أجواء يسودها الود والإخاء بين جميع المرشحين وأبناء الحزب، مشددًا على أن هذه الانتخابات تعكس الروح الديمقراطية والتاريخية لحزب الوفد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه لا يوجد فائز أو خاسر في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن الجميع فائز بحب الوفد والانتماء إليه، وأن الهدف المشترك لكل الوفديين هو إصلاح الحزب واستعادة دوره الريادي وعودته بقوة إلى الحياة السياسية بما يليق بتاريخه الوطني العريق.

وأضاف أن وحدة الصف الوفدي بعد انتهاء الانتخابات تمثل الضمانة الحقيقية لعبور الحزب هذه المرحلة، والانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة وتأثيرًا على الساحة السياسية المصرية.