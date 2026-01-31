محمد القس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «حد أقصى»

كشف الفنان محمد القس ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري ، تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل «حد أقصى»، المقرر عرضه قريبًا، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية.

وأوضح القس، أنه يجسد شخصية مدير بنك يتعامل بشكل أساسي مع الأرقام والحسابات، لكنه يجد نفسه في مواجهة اختبارات إنسانية معقدة بسبب أزمة مفاجئة، ما يضعه أمام صراع داخلي بين العقل والمشاعر، ويقوده إلى مواقف غير متوقعة ضمن سياق الأحداث.

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.