رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الزمالك يتعاقد مع مهاب سليمان لتدعيم كرة اليد
تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
فن وثقافة

محمد القس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «حد أقصى»

الفنان محمد القس
الفنان محمد القس
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد القس ، في تصريحات خاصة لموقع  صدى البلد  الإخباري ، تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل «حد أقصى»، المقرر عرضه قريبًا، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية.

وأوضح القس، أنه يجسد شخصية مدير بنك يتعامل بشكل أساسي مع الأرقام والحسابات، لكنه يجد نفسه في مواجهة اختبارات إنسانية معقدة بسبب أزمة مفاجئة، ما يضعه أمام صراع داخلي بين العقل والمشاعر، ويقوده إلى مواقف غير متوقعة ضمن سياق الأحداث.

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية. 

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ومتحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين

لندن ترفض الاختبار الصعب.. شراكة أمنية مع واشنطن وتجارة منفتحة مع بكين

قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. التفاصيل

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

