محافظات

مديرة تعليم "جنوب سيناء" تلتقي «أوائل الطلاب» المشاركين جمهوريًا وتحثهم على الفوز

ايمن محمد

التقت الدكتورة وفاء رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فريقي أوائل الطلاب المشاركين في مسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية، وذلك قبل مغادرتهم المحافظة متوجهين إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المسابقة التي تُقام بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة.

وجرى اللقاء بحضور  سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، واذ محمد ثابت، موجّه عام التربية الاجتماعية،

 حيث حرصت مديرة المديرية على تحفيز الطلاب والطالبات، وحثّهم على بذل أقصى الجهد لتمثيل جنوب سيناء بصورة مشرّفة، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن الفريقين المشاركين، وهما فريق مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء، وفريق مدرستي الأهرام الرسمية للغات ومدرسة الامل الرسمية للغات ، جاء تأهلهما بعد تصفيات قوية أُجريت على مستوى تعليم جنوب سيناء، مشددة على ثقتها في قدرات الطلاب العلمية وتميّزهم.

كان طلاب إدارة طور سيناء التعليمية قد حققوا المركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، التي أُقيمت فعالياتها بمدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية، بمشاركة فرق طلابية تمثل خمس إدارات تعليمية، هي: طور سيناء، وشرم الشيخ، وأبو رديس، وأبو زنيمة، ودهب.

وضم فريق إدارة طور سيناء التعليمية طلاب مدارس: محمود ناجي الثانوية العسكرية، والأمل الرسمية للغات، والأهرام الرسمية للغات، في منافسات اتسمت بالقوة وروح التحدي.

وأشارت مديرة تعليم جنوب سيناء إلى حرص المديرية الدائم على دعم الطلاب المتميزين وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، مثمنة المستوى العلمي الرفيع للطلاب وحُسن تنظيم المسابقة، لما لها من دور فاعل في اكتشاف المواهب وصقل القدرات العلمية. كما قدمت التهنئة للفريق الحاصل على المركز الأول، متمنية له التوفيق في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن فريق إدارة طور سيناء التعليمية سيمثل المحافظة في التصفيات النهائية للجمهورية خلال الفترة من السبت 31 يناير وحتى الاثنين 2 فبراير المقبل، بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة بالقاهرة.

جنوب سيناء وتعليم أوائل الطلاب المشاركين

