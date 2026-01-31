رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف بالمنيا

خلال جولته اليوم بمحافظة المنيا، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير ميدان الفريق "صفي الدين أبو شناف" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بمحافظة المنيا.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف "رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق"، يُعد تقديرًا لمسيرته الوطنية المشرفة وعطائه الكبير للوطن، مؤكدًا أن الميدان من أبرز وأهم المعالم الحيوية في محافظة المنيا.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن الميدان يتميز بموقع استراتيجي فريد، كونه يقع أمام كوبري شرق النيل، مما يجعله نقطة محورية تربط بين مختلف أحياء المدينة، كما يمثل منطقة حيوية تسهم في تحسين تنظيم حركة المرور وربط أجزاء المنيا المتنوعة، ليصبح بذلك أحد المعالم البارزة التي تعكس الطابع الحديث للمدينة.

وأوضح اللواء عماد كدواني، أن الميدان شهد مؤخرًا عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحويله إلى واجهة حضارية تعكس عمق تاريخ وأصالة المنطقة، موضحًا التفاصيل المتعلقة بالميدان قبل التطوير وبعده، حيث دمجت بين الطابع التراثي الأصيل والمظهر العصري.

كما تضمنت هذه التحسينات تركيب شاشات عرض كبيرة وإضافة عناصر جمالية متنوعة، مما أضفى على الميدان طابعًا فريدًا وجاذبية خاصة، وقد تمت هذه الجهود في إطار شراكة مجتمعية مع شركة القناة للسكر.