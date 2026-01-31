ترحيل التيك توكر شاكر محظور إلى السجن لقضاء فترة العقوبة

رحلت الأجهزة الأمنية، التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء إلى السجن لقضاء فترة عقوبته بعد صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بحبسه عامين وتغريمة 100 ألف جنيه.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس عامين وتغريمة 100 ألف جنيه.

وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.

قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه تم نظر الاستئناف للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.



ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.