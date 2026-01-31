قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لميس الحديدي بعد العمرة : في حضرة مكة والمدينة تظهر الصورة الحقيقية للحياة
أرقام فلكية وإقبال غير مسبوق.. أحمد موسى: 800 ألف زائر لمعرض الكتاب أمس الجمعة
زيلينسكي: نستعد لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في البريميرليج
تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
صور أقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في مواقع نووية إيرانية
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة.. تفاصيل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
آمال عبد الحميد ترد على انتقادات مقترح تحويل 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف

عبد الرحمن سرحان

​أكدت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مقترحها  بشأن استثناء المصريين بالخارج من سداد  الضريبية الجمركية للهواتف المحمولة ، لا يستهدف فرض أعباء جديدة، بل يعد "ميزة استثمارية" تهدف إلى حماية مدخرات المغتربين ودعم الاقتصاد القومي عبر القنوات الشرعية.


و ​أوضحت النائبة في تصريحات لها اليوم، أن المقترح يربط بين الإعفاء الجمركي لجهازي محمول للمغترب أو أحد أفراد أسرته وبين إثبات تحويلات بنكية لا تقل عن 5 آلاف دولار سنوياً عبر القنوات الشرعية الرسمية.

وشددت على أن هذه المبالغ لا تؤول إلى خزينة الدولة، بل هي أموال شخصية يحولها المغترب لذويه أو لحساباته الخاصة داخل مصر، لكن الغرض هو ضمان مرورها عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

​وأشارت عبد الحميد إلى أن المقترح يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها ​قطع الطريق على السوق الموازية و محاصرة السماسرة والوسطاء الذين يستولون على العملة الصعبة بالخارج مقابل تسليم ذوي المغتربين مبالغ بالجنيه داخل مصر، فضلا عن توفير تدفقات نقدية تسهم في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية  

كما شددت عضو مجلس النواب على   حوكمة الاستثناء ليكون للاستخدام الشخصي فقط، مما يمنع استغلال الإعفاءات في أغراض تجارية.

و ​كشفت النائبة أن تقديراتها تستند إلى وجود نحو 14 مليون مصري بالخارج؛ مشيرة إلى أنه في حال تفعيل هذا المقترح، قد تتجاوز التدفقات النقدية حاجز الـ 50 مليار دولار، وهو رقم يفوق عوائد قطاعات اقتصادية حيوية أخرى.


​واختتمت النائبة تصريحاتها بوصف المصريين بالخارج بـ "السند الحقيقي" للاقتصاد الوطني، مؤكدة ضرورة ابتكار حلول "خارج الصندوق" تجعل المغترب شريكاً في التنمية مقابل مزايا ملموسة.

الهواتف المحمولة المصريين بالخارج امال عبد الحميد مجلس النواب البرلمان

