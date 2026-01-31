قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
انهيار لحظي في أسعار الذهب .. نائب رئيس الشعبة يوضح الحقيقة ويوجه رسالة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار سري.. تفاصيل مشاركة نجم الأهلي مع هانوفر الألماني

شعار الأهلي
شعار الأهلي
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية، عن مشاركة بلال عطية، لاعب فريق الأهلي، في مباراة هانوفر الألماني الودية اليوم.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن بلال عطية شارك مع هانوفر 96 مباراة ودية مغلقة أمام فريق كيكرز إمدن من دوري المنطقة الشمالية. كان الهدف الرئيسي من المباراة تجربة لاعبي الاحتياطي، وإتاحة الفرصة للاعب بلال عطية (18 عامًا) لإثبات جدارته.

وأشارت إلى أن بلال عطية لعب 45 دقيقة في الشوط الثاني، وبعد عشر دقائق فقط من دخوله كبديل، قدّم لمحة مميزة، إلا أن تسديدته بعيدة المدى تصدى لها حارس مرمى إمدن، موريتز شولزه (24 عامًا)، وأبعدها إلى ركنية، وأبهر اللاعب المصري الجميع بقدرته على استخلاص الكرة عدة مرات، ورؤيته الثاقبة للملعب، وتمريراته الذكية. هل يكفي كل هذا ليضمن له عقدًا مع هانوفر 96.

واختتمت أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتعاقد مع عطية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية (2 فبراير)، ويطالب النادي الأهلي المصري، أحد أبرز أندية الدوري المصري، بمبلغ كبير مقابل انتقاله، وقد أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها باللاعب، بما في ذلك براجا البرتغالي، والآن راسينج سانتاندير، متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني.

بلال عطية الأهلي هانوفر الألماني هانوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

ترشيحاتنا

أرشيفية

مستوطنون يقطعون ويحرقون أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله

الداخلية البحرينية

الداخلية البحرينية تجري تمرينا لنظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة للسكان

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر يزور طهران لبحث تطورات المنطقة

بالصور

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد