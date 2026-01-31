اختبار سري.. تفاصيل مشاركة نجم الأهلي مع هانوفر الألماني

كشفت تقارير صحفية، عن مشاركة بلال عطية، لاعب فريق الأهلي، في مباراة هانوفر الألماني الودية اليوم.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن بلال عطية شارك مع هانوفر 96 مباراة ودية مغلقة أمام فريق كيكرز إمدن من دوري المنطقة الشمالية. كان الهدف الرئيسي من المباراة تجربة لاعبي الاحتياطي، وإتاحة الفرصة للاعب بلال عطية (18 عامًا) لإثبات جدارته.

وأشارت إلى أن بلال عطية لعب 45 دقيقة في الشوط الثاني، وبعد عشر دقائق فقط من دخوله كبديل، قدّم لمحة مميزة، إلا أن تسديدته بعيدة المدى تصدى لها حارس مرمى إمدن، موريتز شولزه (24 عامًا)، وأبعدها إلى ركنية، وأبهر اللاعب المصري الجميع بقدرته على استخلاص الكرة عدة مرات، ورؤيته الثاقبة للملعب، وتمريراته الذكية. هل يكفي كل هذا ليضمن له عقدًا مع هانوفر 96.

واختتمت أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتعاقد مع عطية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية (2 فبراير)، ويطالب النادي الأهلي المصري، أحد أبرز أندية الدوري المصري، بمبلغ كبير مقابل انتقاله، وقد أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها باللاعب، بما في ذلك براجا البرتغالي، والآن راسينج سانتاندير، متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني.