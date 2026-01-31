أهلا بك في معقل الأساطير.. سيف زاهر يحتفي بمهاجم الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، عن ضم الأنجولي كامويش، على سبيل الإعارة من نادي ترومسو النرويجي، لنهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية.

كامويش

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "يا "يلسين كامويش في معقل الأساطير" "

وقيد مسئولو النادي الأهلي، يلسين كامويش بالقائمتين المحلية والأفريقية، بدلا من السلوفيني نايتس جراديشار، لاعب الفريق، الذي لعب على سبيل الإعارة إلى فريق أوبيشيت المجري.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء يوما الثلاثاء المقبل.