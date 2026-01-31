مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام قطار بهما بأسيوط

لقي شاب مصرعه، وأُصيب آخر في حالة غيبوبة تامة، إثر تصادم قطار بهما أمام أبراج النيل التابعة لشركة فريال بمنطقة السكة الحديد بمحافظة أسيوط.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث صدم قطار لشخصين بدائرة قسم ثان اسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبيّن مصرع" عمر . م . ط" 18 عامًا، في الحال متأثرًا بإصاباته.



وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام

بينما اصيب " كريم . م . س، 17 عامًا، حيث جرى نقله إلى مستشفى اسيوط الجامعي في حالة غيبوبة تامة لتلقي العلاج اللازم،

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.