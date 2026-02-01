قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: مبادرات الكشف عن الأمراض المزمنة تعكس حرص الدولة على صحة المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب  إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تأتي ترجمة واضحة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، مؤكداً أن نجاح المبادرة في فحص أكثر من 20 مليون مواطن منذ إطلاقها يعكس جدية الدولة والتزامها بالرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"،  أن المبادرة لم تقتصر على الأرقام فقط، بل أسهمت في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ما يساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، ويحد من الاحتياج إلى التدخلات العلاجية المكلفة مثل الغسيل أو زراعة الكلى.

 توفير كارت متابعة لكل مواطن يخضع للفحص

وأشار عضو البرلمان إلى أن توفير كارت متابعة لكل مواطن يخضع للفحص، وضمان التواصل معه بشكل منتظم لمتابعة حالته الصحية وخطوات العلاج، يمثل نموذجاً عملياً للرقابة والمتابعة التي تقدمها الدولة، ويؤكد اهتمام الحكومة بالجانب الوقائي للرعاية الصحية.

واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع صحي واعٍ، يعزز جودة الحياة، ويحقق استدامة النظام الصحي الوطني على المدى الطويل.

مبادرات الكشف المبكر الأمراض المزمنة صحة المواطنين الاعتلال الكلوي مجلس النواب مبادرة الكشف المبكر

