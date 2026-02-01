قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

المستشارة أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة

رئيس المجلس القومي للمرأة
رئيس المجلس القومي للمرأة
محمود مطاوع

رحبت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالحضور في مؤتمر استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة قائلة اليوم نلتقي في محفل دولي هام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها إن الخطاب الديني والإعلامي ليس مجرد أداة تواصل بل تحددان مساحة القبول والرفض داخل المجتمع مشيرة الي أن الخطاب الديني يحمي المرأة من ثقافات دخيلة مما يحمي المرأة من العنف والتمييز.

وأشارت إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لمؤسسة مسار شامل لتمكين المرأة .

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يدعم المرأة الفلسطينية في حماية حقوقها وصون كرامتها .

السيسي استثمار الخطـاب الديني تمكين المرأة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

