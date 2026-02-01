المستشارة أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة

رحبت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالحضور في مؤتمر استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة قائلة اليوم نلتقي في محفل دولي هام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها إن الخطاب الديني والإعلامي ليس مجرد أداة تواصل بل تحددان مساحة القبول والرفض داخل المجتمع مشيرة الي أن الخطاب الديني يحمي المرأة من ثقافات دخيلة مما يحمي المرأة من العنف والتمييز.

وأشارت إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لمؤسسة مسار شامل لتمكين المرأة .

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يدعم المرأة الفلسطينية في حماية حقوقها وصون كرامتها .