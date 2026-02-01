كيف تحصل على موافقة العلاج على نفقة الدولة؟.. الشروط والأوراق

يسعى الكثير من المواطنين الغير مؤمن عليهم في محاولات الحصول على موافقة العلاج على نفقة الدولة ، حيث تتم هذه العملية بشروط محددة وضعتها وزارة الصحة، ومن خلال اتباع الإجراءات الرسمية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة رسمياً ، وذلك لمساعدة فئات كثيرة من المواطنين بحاجة للمساعدة في العلاج .

مدة صدور قرار العلاج على نفقة الدولة

وبحسب وزارة الصحة، فإن مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز أسبوعًا، بينما يتم إصدارها خلال 48 ساعة فقط في حالات الطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

* صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمريض.

* تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.

* التقرير الطبي والأبحاث الحديثة الدالة على الحالة المرضية.

شروط العلاج على نفقة الدولة

الجنسية: أن يكون المريض مصري الجنسية.

أن يكون المريض مصري الجنسية. التأمين الصحي: ألا يكون المريض منتفعاً بنظام التأمين الصحي (غير مؤمن عليه).

ألا يكون المريض منتفعاً بنظام التأمين الصحي (غير مؤمن عليه). الحالة المادية: أن يكون من فئات محدودي الدخل أو غير القادرين.

أن يكون من فئات محدودي الدخل أو غير القادرين. نوع المرض: الأمراض المزمنة، المستعصية، أو النادرة التي تتطلب تكاليف عالية.

إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

1-التوجه إلي أقرب مستشفى حكومي تقديم خدمة علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها

2-يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بواسطة أطباء المستشفى وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض

3-يتم ارسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفى.

4-يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.

5-يتم معالجة الطلب الكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.

6-يتم اخطار المواطن برسالة قصيرة علي الهاتف المحمول للمريض

7-يقوم المريض بالتوجه للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة .

استعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا