كارلوس ألكاراز يفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

توج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي الرجال بنتيجة (2-6، 6-2، 6-3، 7-5).

وبهذا الانتصار، أصبح ألكاراز أصغر لاعب في التاريخ يحقق جميع ألقاب الجراند سلام الأربعة "أستراليا المفتوحة، رولان جاروس، ويمبلدون، وأمريكا المفتوحة" في سن الـ22 فقط، مؤكداً مكانته بين أساطير اللعبة.

وفي منافسات السيدات، توجت الكازاخية إلينا ريباكينا بلقب أستراليا المفتوحة بعد فوزها على المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أريا سابالينكا، بمجموعتين مقابل واحدة: 6-4 / 4-6 / 6-4.

ويعد هذا اللقب الأول لريباكينا في أستراليا المفتوحة، وثاني ألقابها في بطولات الجراند سلام، ليصل إجمالي ألقابها الكبرى إلى 12 لقباً في مسيرتها الاحترافية.