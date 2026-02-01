الهاتف والمقارنات يهددان الاستقرار الأسري.. خبيرة نفسية تكشف أسرار تضخم الخلافات الزوجية

أكدت هدى سالم، الاستشاري الأسري والنفسي وإرشاد العلاقات الزوجية، أن الهواتف الذكية أصبحت من أبرز الأسباب المباشرة لتفاقم الخلافات بين الزوجين، إلى جانب الانشغال بمقارنة الحياة الزوجية بما يراه الأفراد في محيطهم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة مثالية للحياة

وأوضحت سالم خلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب، مقدمي برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد أن كثيرين يعرضون صورة مثالية لحياتهم عبر الصور والخروجات، بينما يخالف الواقع ما يتم الترويج له، وهو ما يخلق شعورًا زائفًا بعدم الرضا لدى الآخرين.

التفاهم والتغافل

وشددت على أن غياب الرضا وعدم التقبل يمثلان جوهر تضخم المشكلات الزوجية، مشيرة إلى أن اختفاء المقارنات يعيد العلاقة إلى مسارها الطبيعي القائم على التفاهم والتغافل، كما كان الحال في بدايات الزواج.

الاعتذار عند التقصير

وأضافت أن على الزوجين التوقف ومراجعة أنفسهم لمعرفة أسباب تحوّل المميزات التي جذبتهم في البداية إلى سلبيات مزعجة، مؤكدة أن للزوجة حقوقًا نفسية وعاطفية وحوارية، إلى جانب الاحتياج للاحتواء والدعم والاعتراف بالحب والاعتذار عند التقصير.

المصروفات والطعام والدروس

وأشارت إلى أن لغة الحوار بين الزوجين تكاد تكون منعدمة، حيث انحصر الحديث في الأمور اليومية مثل المصروفات والطعام والدروس، موضحة أن من أبرز مشكلات الرجال الانسحاب وقت ذروة النقاش، وافتقاد مهارة الاستماع الحقيقي للطرف الآخر.