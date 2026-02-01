قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سوق المحمول تحت الضغط.. زيادات سعرية وغياب للرقابة

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
محمد البدوي

تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الجدل الواسع بعد إخطار التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار، رغم استقرار العوامل الأساسية المؤثرة في تكلفة الإنتاج. 

 تحسن في حركة السوق

وبينما يترقب المستهلك أي تحسن في حركة السوق، جاءت الارتفاعات الأخيرة لتزيد من حالة الركود، خاصة في ظل غياب رقابة واضحة على سياسات التسعير. 

ممارسات احتكارية

وفي هذا السياق، أطلق مسؤولو شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية تحذيرات صريحة من ممارسات احتكارية وقرارات غير مبررة، مطالبين بتدخل حكومي مباشر لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.

رفع أسعار الهواتف 

من جانبه؛ أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا توجد أي أسباب حقيقية تبرر إقدام ثلاث شركات كبرى على رفع أسعار الهواتف المحمولة مؤخرًا، مشددًا على أن سعر الصرف لم يشهد تغييرات مؤثرة، كما أن وفرة الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج متاحة بشكل طبيعي لدى المصانع.

منع الممارسات الاحتكارية

وأوضح رمضان أنه طالب خلال الفترة الماضية بسرعة تشكيل لجنة عليا تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم في عضويتها شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بهدف متابعة الأسعار، ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن.

قوائم أسعار جديدة

وكشف نائب رئيس الشعبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار» أن ثلاث شركات قامت بإخطار التجار رسميًا بقوائم أسعار جديدة تبدأ من 26 يناير، على أن يتم تطبيق الزيادات اعتبارًا من الأول من فبراير.

نسب الزيادة 

وأشار إلى أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 5% و20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، موضحًا أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف المحمولة، بينما اقتصرت الزيادة لدى الشركة الثالثة على أجهزة التابلت فقط.

توافر الرقائق الإلكترونية

وحول مبررات هذه الزيادات، أكد رمضان أنه لا يوجد أي تغير في عناصر التسعير، سواء من حيث سعر الصرف أو تكلفة المكونات أو توافر الرقائق الإلكترونية، لافتًا إلى أن القرار الوحيد الذي طرأ مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء الخاص بالهواتف المصاحبة للمسافرين، وهو ما لا يبرر هذه الزيادات.

 الرقابة على سوق المحمول

وانتقد غياب الرقابة الحقيقية على سوق المحمول، مؤكدًا أن مقارنة أسعار الأجهزة نفسها على منصات البيع الإلكترونية في مصر ودول مثل السعودية والإمارات تكشف فروقًا سعرية واضحة، رغم اختلاف أسعار العملات، ما يدل على ارتفاع الأسعار محليًا بصورة غير مبررة.

زيادة جديدة في الأسعار

واختتم رمضان تصريحاته بالإشارة إلى أن السوق يشهد حالة ركود ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن أي زيادة جديدة في الأسعار تؤدي مباشرة إلى تراجع المبيعات، خاصة مع الارتفاع المتزامن في أسعار الهواتف المستعملة، وهو ما يضاعف من حدة الركود داخل الأسواق.

