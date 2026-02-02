زينب يوسف شعبان: بدايتي خليجية علشان أهرب من المقارنات مع والدي

قالت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، إنها حرصت على أن تكون بدايتها الفنية في الدراما الخليجية، لتكوين اسمها بعيدًا عن المقارنات مع والدها.

بداية خليجية بعيدًا عن المقارنة

أوضحت زينب يوسف شعبان، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أنها تعمدت بدء مشوارها الفني في الكويت، حتى لا يتم ربط تجربتها التمثيلية باسم والدها، مؤكدة أنها كانت تبحث عن إثبات نفسها فنيًا بشكل مستقل.

والدي لم يكن متحمسًا لدخولي التمثيل

وأضافت أن والدها الفنان يوسف شعبان لم يكن يشجع أبناءه على دخول مجال الفن، وفضّل أن تبدأ مشوارها في الإعلام، وهو ما فعلته بالفعل في البداية احترامًا لرغبته، قبل أن تخوض تجربة التمثيل لاحقًا.

حلم لم يكتمل بالعمل مع والدي

وأشارت إلى أن من أكبر أحلامها التي لم تتحقق، هو أن تشارك والدها عملًا فنيًا، قائلة إن فارق السن والظروف حالت دون تحقيق هذا الحلم، لكنها لا تزال تحتفظ به كأمنية لم تكتمل.