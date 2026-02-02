فى ذكراه.. لغز مقتل عبد اللطيف التلباني وابنته وزوجته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد اللطيف التلباني، إذ ولد فى عام 1936، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1989، عن عمر يناهز الـ 53 عاما.

حياة عبد اللطيف التلباني الفنية

ولد عبد اللطيف التلباني فى6 فبراير عام 1936 وحصل على الشهادة الابتدائية من العزيزية وحصل على التوجيهية وعمره (13) سنة ويعد أصغر طالب على مستوى الجمهورية يحصل عليهاثم التحق بكلية الآداب (قسم تاريخ وآثار) جامعة الإسكندرية ومن دفعته سمير صبري وسميرة عبد العزيز.

أثناء دراسة عبد اللطيف في الجامعة كان يسكن في الإسكندرية ويعمل بالأوقاف وبعد حصوله على الليسانس تم تجنيده في القوات المسلحة في سلاح البحرية بالإسكندرية.

مسيرة عبد اللطيف التلباني الفنية

بعد دراسته للموسيقى، التحق بإذاعة الإسكندرية بعد نجاحه في اختبار المطربين الجدد عام 1957 حيث اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب رئيس إذاعة الإسكندرية في ذلك الوقت وهو الذي أكتشف أيضا عبد الحليم حافظ.

عبد اللطيف التلباني فى حفل أضواء المدينة

في عام 1960 انتقل عبد اللطيف التلباني إلى القاهرة وشارك في حفلة أضواء المدينة وعندما غنى أغنية اللى روحى معاه كلمات عبد السلام أمين ولحن محمد الموجي انتشرت الأغنية وذاعت شهرة عبد اللطيف.

تعامل مع كبار الملحنين والشعراء وردد الشعب المصري والعربي أغنياته مثل أغنية من فوق برج الجزيرة التي تشيد بإنجازات ثورة يوليو وأغنية أفرحوا ياحبايب للناجحين وسك الشباك، وخد الجميل»، كما قام بإنتاج بعض أفلامه السينمائية، والتليفزيونية، منها القلب لا يمتلك بالدهب.

ومن أفلامه أيضا «درب اللبانة وغازية من سنباط وحارة السقايين، ونمر التلامذة، وجزيرة العشاق، وعش الغرام»،كما قدم أعمالا في المسرح الغنائي، ومنها أوبريت شارع النغم مع المطربة مها صبري، ومن إخراج محمد سالم سنة ١٩٧٤.

يرجع سبب عدم نيل شهرة واسعة إلى العديد من الأسباب، منها بسبب فشله السينمائي، حيث لم تترك أفلامه أي بصمات واضحة أو تترك له تاريخًا كغيره من النجوم أمثال الراحلين، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، ومن مسرحيات التليفزيون مسرحية كلمة حب ومحسن وزيزى، وأنا وهى ومراتى".

الفنان عبد اللطيف التلباني كان يعيش في شقته بشارع أحمد عرابي بالمهندسين أما مكتبه فكان في شارع سوق التوفيقية في عمارة مواجهة لمعهد الموسيقى العربية.

عبد اللطيف التلباني وقصة وفاته

في صباح يوم 12 يوليو عام 1989، ذهب مجموعة من جيران و أصدقاء الفنان الراحل لتهنئته بحلول العيد في منزله، فلم يفتح لهم أحد الباب، وبعد طرق الباب كثيرًا، اضطر الأهالي لكسر الباب ليجدوا الفنان الراحل مذبوحًا هو و ابنته و زوجته، بحسب تصريحات لشقيقة زوجته التي نشرتها مجلة الكواكب عام 1989، و أخبار أخرى انتشرت لتؤكد أن الفنان الراحل و أسرته توفوا بسبب تسرب الغاز.

أسرار حول المطرب الراحل عبد اللطيف التلباني، التي شغلت قضية وفاته الرأي العام حتى يومنا هذا، و لم يعرف أحد لغز مصرعه إلى الآن، و لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول وفاته في أي من الجرائد أو المجلات الفنية في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وقد توارى جثمانه بين ثرى مقابر الأسرة في العزيزية أما زوجته وابنته فقد دفنتا في القاهرة نظرا لإصرار أسرتها.