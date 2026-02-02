قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عشت فيها أجمل سنوات.. نادية الجندي تشارك جلسة تصوير بالإسكندرية

نادية الجندي
نادية الجندي
علا محمد

خضعت الفنانة نادية الجندى، لجلسة تصوير جديدة في الإسكندرية ، وظهرت في الصور بإطلالة شبابية تتناسب مع أجواء الصيف.


وكتبت نادية الجندي علي الصور:" بحبك يا اسكندريه المدينة الجميلة الي عشت فيها سنوات طفولتي و دراستي مع أسرتي وناسها الطيبة ".


كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نادية الجندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالتجمع الخامس عن تفاصيل مثيرة في اتهام الفنانة التونسية فريال يوسف للفنانة نادية الجندي بالسب والقذف والتشهير  بعدما نعتتها في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بأنها "فنانة فاشلة" بسبب مسلسل "أسرار".

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة التونسية فريال يوسف التي توجهت رفقة محاميها المستشار شريف حافظ لتقديم كافة الأدلة على اتهامها للفنانة نادية الجندي  وأوضحت خلال التحقيقات الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك.

وقالت إنه تم استضافتها في لقاء تليفزيوني عندما سألت عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل أسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.

الفنانة نادية الجندى نادية الجندى الفنانة التونسية فريال يوسف صور نادية الجندي إطلالة نادية الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

هونج تشى أوسادو موديل 2026

مواصفات هونج تشى أوسادو 2026 الجديدة

تويوتا كورولا موديل 1998

تويوتا كورولا سيدان سعرها 200 ألف جنيه

جريت وول C30 موديل 2014

اركب جريت وول C30 بـ 250 ألف جنيه

بالصور

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد