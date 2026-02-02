قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" لترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة التفكك الأسري بأسيوط

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" لترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة التفكك الأسري بأسيوط
محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" لترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة التفكك الأسري
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

وأكد محافظ أسيوط أن المبادرات التوعوية تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، باعتبارها استثمارًا حقيقيًا في الثروة البشرية، وتسهم في دعم قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المبادرة تنفذ من خلال وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتورة نسرين محروس، ضمن مبادرة "ثقافتنا في معرفتنا" إحدى مبادرات الخطة السكانية للعام 2026، وذلك بالتنسيق مع منطقة الوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف بأسيوط برئاسة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بمقار المديريات الخدمية والمؤسسات الحكومية، من بينها الزراعة، والصحة، والتعليم، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتناولت موضوعات تتعلق بالتسامح، والترابط الأسري، ودور الأسرة والمرأة في التربية، وتنظيم الوقت، ومواجهة انحرافات الشباب، واستفاد منها نحو 400 مشارك.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تتضمن عقد ندوات يومية بمقار الوحدات المحلية لمراكز ديروط، والقوصية، ومنفلوط، وأبوتيج، والغنايم، وصدفا، وأبنوب، والفتح، والبداري، وساحل سليم، خلال شهر فبراير الجاري، مع التركيز على قضايا الطلاق وأسبابه، والتفكك الأسري، ومحاسبة النفس، وعلو الهمة، ودور الأسرة كصمام أمان للمجتمع.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والدينية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف الخطة السكانية بالمحافظة.

أسيوط وحشتنا أخلاقنا السلوكيات الإيجابية المبادرات التوعوية المحاور الأساسية تعزيز الوعي المجتمعي دعم قيم الانتماء وحدة السكان بمحافظة أسيوط الأزهر الشريف منطقة الوعظ والإعلام الديني

