خريطة مسلسلات قنوات "MBC مصر" في رمضان 2026

تطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، وتنطلق الخريطة الدرامية خلال الشهر الكريم، بما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.



“إفراج”

بعد سلسلة من النجاحات المُتعددة خلال المواسم الرمضانية المُختلفة يُطل النجم عمرو سعد مُجدداً من خلال الدراما المميزة "إفراج"، الذي تدور أحداثه في أجواء منطقة شعبية تغوص الأحداث في تفاصيلها وشخصياتها ومبانيها التي تنبعث منها حكايات وقصص مُثيرة تجمع بين المتناقضات المُختلفة، حيث يولد الحب من قلب الكراهية، وتنتصر الحياة على الموت رغم كل الصعاب، ويجد "عباس فضل الله" نفسه في مواجهة مُستمرة مع المجتمع والقانون والعائلة، فهل سنجح في الإستمرار والمقاومة للنهاية.

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، محسن منصور، جهاد حسام، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، بسنت شوقي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج احمد خالد موسي.



“المداح أسطورة النهاية”

إطلالة أخري جديدة للنجم حمادة هلال بعد رحلة درامية مُثيرة امتدت عبر خمسة مواسم ناجحة، يعود مسلسل "المداح" في موسمه السادس تحت عنوان "المداح أسطورة النهاية"، ليضع بطله "صابر" أمام أصعب اختبار يخوضه منذ بداية الرحلة، حيث يقف هذه المرة في مواجهة المستحيل دون القوة التي اعتاد الاعتماد عليها، ويدخل في معركة مختلفة كليًا لا تدور ضد خصم واضح أو عدو مباشر، بل ضد الماضي نفسه وفي مواجهة أسرار قديمة ظلت خفية لسنوات طويلة، وما إن تبدأ هذه الأسرار في الظهور حتى تنقلب كل الحقائق التي كان يؤمن بها، وتتزايد المفاجآت في حرب لا يمكن التنبؤ بنهايتها.



مُسلسل "المداح أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.





“الكينج”

يُطل النجم “محمد إمام” بعد نجاحات كثيرة مُشتركة، وذلك من خلال الدراما الشيقة "الكينج"، حيث تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع بين الأخوة الثلاثة حمزة، وزمزم، وياقوت، أبناء المعلم سعد الدباح أحد تجار السلاح، والذي يرحل تاركاً لهم ميراثاً مُعقداً، ويبدأ الصراع بينهما في أجواء خارج إطار القانون مما يورطهم في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.



مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مُصطفي خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو ريه، حجاج عبد العظيم، إنتصارن عماد رشاد، بسنت شوقي، لبني ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفي البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، وآخرين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.





“وننسي اللي كان”

في أول إطلالة للنجمة "ياسمين عبد العزيز" من خلال الدراما الإجتماعية الشيقة " وننسي اللي كان"، مع النجم كريم فهمي، حيث يجتمعان في أجواء درامية شيقة من خلال قصة "جليلة رسلان" نجمة التليفزيون والسينما التي تعيش بريق الشهرة والنجومية وفي الوقت ذاته تعاني جحيماً لا يُطاق من بين أشخاص عده منهم منافسيها وجهات غير معلومة وطليقها وإخوتها، ولا تجد في النهاية من يقف بجوارها سوي حارسها الخاص "بدر"، الذي يدفعها للمقاومة وإستكمال رحلة الحياة.



مُسلسل "وننسي اللي كان" من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، محمد لطفي، إداورد، سينتيا خليفة، منه فضالي، إنجي كيوان، محمود حافظ، محمود ياسين، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، إلهام وجدي، أحمد تهامي، محمود السيسي، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخرج محمد الخبيري.



“الست موناليزا”

مي عمر تعود مُجدداً للإنطلاق بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية من خلال مُسلسل "الست الموناليزا"، فتاة بسيطة الملامح تجلس بهدوء في إستديو لأحد البرامج لتحكي قصتها بعد أن يُقدمها البرنامج بأنها جمعت بين زوجين، لتبدأ إستعراض شريط ذكرياتها وقصة حياتها المُثيرة.



مُسلسل "الست موناليزا" من بطولة مي عُمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر، سلوي محمد علي، جوري بكر، مصطفي عماد، حازم إيهاب، محمد محمود وآخرين، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.





“سوا سوا”

في تجربة درامية مُختلفة يُقدم النجمان أحمد مالك، وهدي المُفتي من خلال المُسلسل الإجتماعي “سوا سوا”.



قصة حُب بريئة يعيشها "إبراهيم وأحلام" من داخل أحد الأحياء الشعبية البسيطة، ولكن قصتهما تواجه أزمات لا حدود لها مع كل من حولهما، ويواجهان صراعات إجتماعية وعائلية بالإضافة لتعرضهم لأزمات مع أشخاص أوقعهم الحظ العاثر في طريقهم مما يُزيد من مُعاناتهم، فهل سينتصر الحب وينجحا في المُقاومة والإستمرار.



مُسلسل "سوا سوا" من بطولة أحمد مالك، هُدي المُفتي، خالد كمال، حسني شتا، شريف دسوقي، فاطمة عادل، محمود سراج، فتوح أحمد، هاني الطمباراوي، نُهي عابدين، وآخرين، ومن تأليف مُهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.



“هي كيميا”

في أول بطولة درامية بعد نجاحات مُتعددة خلال العام الأخير، ينطق الكوميديان الشاب مُصطفي غريب في مُسلسل "هي كيميا"، حيث يؤدي شخصية " سلطان القٌط"، الذي يدفعه حظه بعد وفاه والده إلي الصدام مع شقيقة تاجر المُخدرات الخفي "حجاج القُط"، ويبدأ بينهما صراع كبير مُغلف بأجواء من الكوميديا المُميزة، فماذ ينتظر"سلطان" من أحداث مُثيرة خلال شهر رمضان.



مُسلسل "هي كيميا" من بطولة مُصطفي غريب، دياب، مريم الجندي، ميمي جمال، سيد رجب، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، تامر نبيل، وآخرين... ومن تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.



"بابا وماما جيران"

"هشام"، و"نورا" زوجان مُختلفان في كل شيء، تدفعهما الظروف للطلاق خلال عيد زواجهما، وتنتقل الزوجة للحياة في الشقة المُقابلة، لتبدأ الأحداث الكوميدية في صراع بين عائلة كل من الزوجان السابقان وبينهما الأطفال والحموات في أجواء كوميدية راقية وغير تقليدية، من خلال أحداث المُسلسل الإجتماعي " بابا وماما جيران" الذي يُعرض عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، في رمضان.



مُسلسل "بابا وماما جيران" من بطولة أحمد داوود، ميرنا جميل، محمود حافظ، شيرين، محمد محمود، عايدة رياض، جان رامز، دالا، وآخرين... ومن تأليف ولاء شريف وإخراج محمود كريم.



“المتر سمير”

يقدم النجم "كريم محمود عبد العزيز" مُسلسل "المتر سمير"، في أجواء كوميدية شيقة شخصية المُحامي "سمير أبو الوفا" الذي يعيش في حي شعبي ويشتهر بتخصصه في قضايا الأسرة ونجاحه في حل العديد من الخلافات الزوجية في الوقت الذي يُعيش فيه مفارقة طريفة بخسارته لقضية نفقة من طليقته، مما يُفجر الكثير من الأجواء الكوميدية كونه أصبح مُطارداً وفي الوقت ذاته مُحامياً للكثير من الأزواج.



مُسلسل "المتر سمير" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، وآخرين... ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.



“نون النسوة”

في بطولة مميزة تنطلق الفنانة مي كساب من خلال مُسلسل "نون النسوة"، الذي يُقدم برعاية مُميزة من الهيئة العامة للترفيه "GEA"، مع نُخبة من النجوم في دراما إجتماعية غير تقليدية حول الصراع بين الخير والشر، من خلال الأختين "شريفة، زينات" حيث تفرقهن الصراعات والطمع البشري، وتتجه كل منهن إلي عالمها الخاص، فمن ينتصر في النهاية، وهل يمكن أن يجمعهما القدر في أي وقت.



مُسلسل "نون النسوة" من بطولة مي كساب، هبه مجدي، محمد جمعة، ندي موسي، محمود الليثي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم وآخرين... ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.





