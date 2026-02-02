قيادي بحزب الجيل: فوز أسوان بجائزة مدينة العام السياحية شهادة عالمية لمكانة مصر

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن حصد مدينة أسوان جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026 بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يُعد شهادة استحقاق عالمية تؤكد مكانة جوهرة النيل كوجهة لا تشبه غيرها في العالم.

​وأوضح "محمود"، في بيان، أن اختيار أسوان من بين مدن عريقة في دول كبرى مثل إيران وباكستان وأذربيجان يعكس القوة الناعمة للدولة المصرية وقدرتها على تقديم ملف سياحي متكامل يجمع بين سحر الماضي وتطلعات المستقبل، مشيرًا إلى أن أسوان تضم كنوزًا لا تقدر بثمن، من معابد "فيلة" و"أبو سمبل" التي تشهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وصولاً إلى المسلة الناقصة التي تكشف أسرار الهندسة الفرعونية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن أسوان تتميز ببيئة طبيعية خلابة؛ حيث يلتقي النيل بالصخور الجرانيتية والجزر النباتية الخضراء، مما يجعلها المقصد الأول عالميًا للباحثين عن الاستجمام والسياحة البيئية، موضحًا أن أسوان تُمثل جسرًا ثقافيًا يربط مصر بعمقها الأفريقي، حيث تضفي الروح النوبية بألوانها، وعمارتها، وفنونها، وكرم ضيافتها نكهة خاصة تجذب السياح من شتى بقاع الأرض.

​ولفت إلى أن أسوان أصبحت مركزًا إقليميًا للمؤتمرات والمنتديات الدولية، مما عزز من صورتها كمدينة عصرية قادرة على استضافة أحداث عالمية كبرى بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أن هذا الفوز من منظمة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة يفتح آفاقًا جديدة للسوق السياحي المصري، ويُسهم في تعزيز الترويج الدولي وتسليط الضوء على أسوان كوجهة رئيسية ضمن دول منظمة الـ D8، علاوة على ​جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والمنشآت السياحية في صعيد مصر، فضلاً عن ​تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة تدفقات الوفود السياحية مما ينعكس إيجابًا على المجتمع الأسواني والحرف اليدوية التقليدية.

​وأكد أن فوز أسوان بلقب "مدينة العام السياحية 2026" هو تتويج لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع السياحة، ودعوة مفتوحة للعالم لاستكشاف المدينة التي يجتمع فيها هدوء النيل بعراقة التاريخ ودفء البشر.