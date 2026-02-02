الكويت: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

أدى الوزراء الكويتيون الجدد الذين شملهم تعديل وزاري يوم أمس اليمين الدستورية بقصر بيان صباح اليوم أمام أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأدى اليمين كلا من :- أسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة، وجراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتورة ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية.

وكان مرسوم أميري بتعديل وزاري قد صدر يوم أمس قضى بإضافة وزراء جدد ورفع عدد وزراء الحكومة الكويتية إلى 21 وزيراً، كما أدى لخروج 3 وزراء من التشكيل الحكومي هم: عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة والشباب، وعبدالله اليحيا وزير الخارجية، وخليفة العجيل وزير التجارة.

وشمل المرسوم أيضاً تعديل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تضمن التعديل الوزاري فصل وزارة الإعلام عن "الشباب"، و"المالية" عن "الاستثمار".

وبهذا التعديل تتساوى الحكومة الكويتية الحالية -وهي الحكومة الـ 46 في تاريخ الكويت- مع الحكومة الـ 13 التي شُكلت في 12 يوليو 1986 برئاسة الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح، في حين كانت الحكومة الكويتية الـ 14 المُشكلة في 20 يونيو 1990 هي الأكبر بـ 22 وزيراً.