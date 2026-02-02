وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد عددا من المنشآت الطبية لمتابعة جودة الخدمات

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة شملت المركز الحضري، ومركز فحص المشتغلين بالأغذية، والقومسيون الطبي، ومعمل التركيبات، للوقوف على انتظام سير العمل وجودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتورة ماريان نائب مدير الإدارة الصحية، والدكتور عادل فخري مدير القومسيون الطبي، والدكتور عماد حمدي نائب مدير القومسيون، والدكتورة مي عبد الوهاب عضو المكتب الفني.

واستهل الدكتور إسماعيل العربي جولته بتفقد المركز الحضري، حيث تابع انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى، مؤكدًا على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين ورفع كفاءة الأداء بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة، تنفيذًا لرؤية المحافظة في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما شملت الجولة المرور على مركز فحص المشتغلين بالأغذية، حيث اطمأن وكيل الوزارة على انتظام أعمال الفحص الطبي وتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المتداول، مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة والانضباط.

في السياق ذاته، تفقد وكيل الوزارة القومسيون الطبي لمتابعة آلية العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على أهمية حسن استقبال المترددين وتقديم الخدمة في إطار من الاحترام والانضباط، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

كما تضمنت الجولة تفقد معمل التركيبات، حيث تابع وكيل الوزارة آليات العمل ومدى توافر المستلزمات الطبية، والتزام الفرق الفنية بمعايير الجودة والسلامة المهنية، مؤكدًا أهمية الدقة في التنفيذ وسرعة الإنجاز بما يحقق رضا المنتفعين ويرتقي بمستوى الخدمة الصحية المقدمة.

وفي ختام الجولة، وجّه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للعاملين، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر.