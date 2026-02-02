قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لـ صدى البلد : اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعيد فرز بعض الصناديق يدويا
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب المشاركات الأوروبية.. رابطة الدوري الإنجليزي تعدل مواعيد 3 مباريات في فبراير

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات على مواعيد عدد من مباريات شهر فبراير، وذلك على خلفية مشاركة بعض الأندية الإنجليزية في المنافسات القارية الأوروبية.

وشمل التعديل مواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، حيث تقرر تغيير توقيت المباراة المقررة يوم السبت 21 فبراير، لتقام في العاشرة مساءً بدلًا من موعدها السابق، بسبب ارتباط نيوكاسل بخوض مباراة خارج أرضه في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما تقرر نقل مباراة نوتنجهام فورست أمام ليفربول من يوم السبت إلى الأحد، لتقام في الرابعة عصرًا، نتيجة مشاركة فورست في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وامتدت التعديلات لتشمل مباراة نوتنجهام فورست أمام برايتون، التي جرى تأجيلها من السبت 28 فبراير إلى الأحد 1 مارس في الرابعة عصرًا، بسبب خوض فورست مباراة إياب الملحق الأوروبي قبلها بأيام.

وتأتي هذه التغييرات في إطار حرص رابطة الدوري الإنجليزي على مراعاة التزامات الأندية القارية، وتوفير فترات راحة مناسبة قبل وبعد المباريات الأوروبية.

رابطة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي ليفربول تعديل مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد