بسبب المشاركات الأوروبية.. رابطة الدوري الإنجليزي تعدل مواعيد 3 مباريات في فبراير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات على مواعيد عدد من مباريات شهر فبراير، وذلك على خلفية مشاركة بعض الأندية الإنجليزية في المنافسات القارية الأوروبية.

وشمل التعديل مواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، حيث تقرر تغيير توقيت المباراة المقررة يوم السبت 21 فبراير، لتقام في العاشرة مساءً بدلًا من موعدها السابق، بسبب ارتباط نيوكاسل بخوض مباراة خارج أرضه في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما تقرر نقل مباراة نوتنجهام فورست أمام ليفربول من يوم السبت إلى الأحد، لتقام في الرابعة عصرًا، نتيجة مشاركة فورست في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وامتدت التعديلات لتشمل مباراة نوتنجهام فورست أمام برايتون، التي جرى تأجيلها من السبت 28 فبراير إلى الأحد 1 مارس في الرابعة عصرًا، بسبب خوض فورست مباراة إياب الملحق الأوروبي قبلها بأيام.

وتأتي هذه التغييرات في إطار حرص رابطة الدوري الإنجليزي على مراعاة التزامات الأندية القارية، وتوفير فترات راحة مناسبة قبل وبعد المباريات الأوروبية.